Сотрудник полиции у входа в магазин Перекресток в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017

Сотрудник полиции у входа в магазин Перекресток в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Следственный комитет переквалифицировал дело о взрыве в петербургском магазине на статью о теракте, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Подозреваемому предъявили обвинение. СК направил в суд ходатайство о заключении его под стражу.

Следствие установило, что обвиняемый умышленно изготовил и заложил самодельную бомбу. "Недалеко от места взрыва он также спрятал две флэшки, на которых содержалась информация о причинах совершенного деяния и фотографии взрывного устройства", — добавила Петренко.

По ее словам, подтвердить причастность мужчины к этим действиям удалось с помощью экспертных исследований, в том числе генетических. Он также признался в содеянном на допросе

"С его слов, мотивом для совершения преступления послужила ненависть к организаторам и адептам психологических тренингов, которые он ранее посещал", — добавила представитель СК.

Она также отметила, что обвиняемому назначат судебно-психиатрическую экспертизу, которая установит степень его вменяемости. Он с 19 лет наблюдался в психоневрологическом диспансере.

"Экспертиза предусматривает исследование психического состояния не только в момент совершения преступления, но и за продолжительный предшествующий период, благодаря чему возможно установить все повлиявшие на здоровье обвиняемого события и факты", — заключила Петренко.

Самодельная бомба, начиненная поражающими элементами, сработала в камере хранения в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте вечером 27 декабря. Мощность взрыва составила двести граммов в тротиловом эквиваленте. Пострадали 18 человек, восемь из них остаются в больницах. Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

Ответственность на себя взяла группировка "Исламское государство"*.

* Террористическая организация, запрещенная в России.