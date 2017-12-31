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Происшествия

Три дня на розыск: задержан предполагаемый организатор взрыва в Петербурге

Сюжет:
Взрыв в магазине в Санкт-Петербурге (75)
01:1731.12.2017
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© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкАвтомобиль ФСБ РФ у магазина Перекресток в Санкт-Петербурге. Архивное фотоАвтомобиль ФСБ РФ у магазина Перекресток в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Сотрудники Федеральной службы безопасности установили личность организатора и непосредственного исполнителя подрыва самодельного взрывного устройства в петербургском магазине и задержали его. Об этом накануне сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Операция по задержанию кавказских боевиков в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ИГ* в вашем городе, районе, дворе. Почему с ФСБ должен быть каждый
Подозреваемого, как рассказали в спецслужбе, передали в Следственный комитет (СК). Следователи сейчас проводят допрос.

"Следствие намерено ходатайствовать о его аресте", — рассказали в СК.

Взрыв в магазине

Инцидент со взрывом в магазине "Перекресток" произошел 27 декабря на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге. Сработало устройство, начиненное поражающими элементами, мощностью 200 граммов тротила. В результате пострадали 18 человек.

Президент России Владимир Путин назвал случившееся террористическим актом. Российский лидер также поручил спецслужбам при задержании террористов действовать в рамках закона, однако в случае угрозы глава государства дал указание "ликвидировать бандитов на месте".

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом.

ИГ* берет ответственность

Сотрудники ФСБ. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Случаи предотвращения терактов на территории России в 2016-2017 годах
Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за инцидент в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил сайт SITE, отслеживающий информационную активность экстремистов.

В группировке отметили, что теракт совершили члены ячейки ИГ*.

Однако в России сочли пиаром заявление террористической группировки. Как отметили в Совфеде, никаких ячеек, действие которых направлялось бы из единого центра, у террористов в России не существует.

"Это заявление — чистейшей воды пиар, стремление террористов напомнить о себе. Никаких ячеек, действие которых направлялось бы из единого центра, у ИГ* в России не существует", — сказал первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Последствия взрыва в магазине Перекресток в Санкт-Петербурге. 27 декабря 2017
© Фото : Национальный антитеррористический комитет
Франция выразила солидарность с Россией после теракта в Санкт-Петербурге
Однако он признал идейное влияние ИГ* на многие теракты по всему миру.

В Госдуме, в свою очередь, отметили, что террористическая группировка берет на себя ответственность для привлечения в свои ряды новых боевиков.

"ИГ* сейчас, когда имидж группировки серьезно пострадал после поражения в Сирии, будет пытаться восстановить свой авторитет и присваивать себе даже чужие террористические акты. Для воспроизводства боевиков, чтобы привлекать в свои ряды все новых и новых членов, им очень важно будет присваивать авторство за теракты. Это им сейчас необходимо для рекламы. ИГ* сейчас готовы ставить автограф под любым терактом, который будет происходить где бы то ни было", — заявил депутат Адальби Шхагошев.

Последствия взрыва в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкВ среду вечером в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Петербурге произошел взрыв.Сотрудники МЧС у входа в магазин Перекресток в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017
© РИА Новости / Александр Гальперин
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В среду вечером в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Петербурге произошел взрыв.
© Фото : Национальный антитеррористический комитетБомба была заложена в зоне камеры хранения магазина.Последствия взрыва в магазине Перекресток в Санкт-Петербурге. 27 декабря 2017
© Фото : Национальный антитеррористический комитет
Бомба была заложена в зоне камеры хранения магазина.
© Фото : Национальный антитеррористический комитетВ результате взрыва пострадали 13 человек.Последствия взрыва в магазине Перекресток в Санкт-Петербурге. 27 декабря 2017
© Фото : Национальный антитеррористический комитет
В результате взрыва пострадали 13 человек.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ больницы города были направлены девять пострадавших, один из них в тяжелом состоянии.Сотрудник полиции у входа в магазин Перекресток в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017
© РИА Новости
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В больницы города были направлены девять пострадавших, один из них в тяжелом состоянии.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкК утру четверга в больницах города оставались шесть человек.Сотрудники МЧС у входа в магазин Перекресток в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017
© РИА Новости
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К утру четверга в больницах города оставались шесть человек.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПричиной взрыва стало устройство, начиненное поражающими элементами, эквивалентное по мощности 200 граммам тротила.Сотрудник полиции у входа в магазин Перекресток в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017
© РИА Новости
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Причиной взрыва стало устройство, начиненное поражающими элементами, эквивалентное по мощности 200 граммам тротила.
© Фото : Национальный антитеррористический комитетПосле ЧП было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом.Последствия взрыва в магазине Перекресток в Санкт-Петербурге. 27 декабря 2017
© Фото : Национальный антитеррористический комитет
После ЧП было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом.
© Фото : Национальный антитеррористический комитетПри взрыве использовались поражающие элементы, поэтому это можно расценивать как теракт, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Последствия взрыва в магазине Перекресток в Санкт-Петербурге. 27 декабря 2017
© Фото : Национальный антитеррористический комитет
При взрыве использовались поражающие элементы, поэтому это можно расценивать как теракт, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин находится на постоянной связи с представителями спецслужб по вопросу расследования взрыва в Санкт-Петербурге.Разбитые стекла в магазине Перекресток в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Президент России Владимир Путин находится на постоянной связи с представителями спецслужб по вопросу расследования взрыва в Санкт-Петербурге.
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"Высочайший профессионализм"

В Совфеде также отреагировали на действия российских спецслужб по задержанию подозреваемого в совершении взрыва. Так, Клинцевич назвал действия ФСБ свидетельством высочайшего профессионализма спецслужб.

Он отметил, что в идеале спецслужбы должны исключать вероятность проведения террористических актов, однако, как подчеркнул сенатор, этого не удавалось достичь ни в одной стране на планете.

Спецавтомобили у входа в магазин Перекресток в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017
© РИА Новости / Александр Гальперин
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"Вспышка, потом темнота": очевидцы рассказали о взрыве в Петербурге
"Даже самые развитые агентурные возможности не гарантируют успех, если действует террорист-одиночка, непосредственно не связанный с какими-либо структурами. Думаю, что именно это имело место в Санкт-Петербурге. Но то, что террорист был задержан, как говорится, по горячим следам, — это несомненный успех, свидетельство высочайшего профессионализма наших спецслужб", — написал Клинцевич в Facebook.

Система предупреждения терактов

Глава МЧС Владимир Пучков рассказал после инцидента в Петербурге о российской системе предупреждения терактов. По его словам, она достаточно эффективна, однако остаются все же минимальные риски. Министр также подчеркнул, что предотвращение таких ЧП также требует активности от граждан и общественных организаций.
"Конечно, это трагический случай, к сожалению, пострадали люди. И я должен сказать, что в Российской Федерации действует достаточно эффективная система профилактики, предупреждения подобных явлений. И риски минимальные, но они остаются", — сказал глава МЧС.

Сотрудники МЧС у входа в магазин Перекресток в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017
© РИА Новости
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Клинцевич о взрыве в Петербурге: о случайности речи быть не может
Пучков отметил, что все действия террористов направлены на то, чтобы "дестабилизировать ситуацию, запугать людей". По его словам, теракты прекратятся, если преступники не достигнут своей цели.

"Необходима жесткость"

Комментируя теракт в Санкт-Петербурге, ветеран ФСБ Сергей Кривошеев выразил мнение, что в подготовке атаки были задействованы "спящие ячейки" террористов. Он призвал повысить бдительность российских спецслужб, в частности, Федеральной службы безопасности.

"Действовать надо предельно жестко, задействовать все ресурсы, просматривать интернет-сообщения, WhatsApp, проверять телефонные звонки по ключевым словам, задействовать материалы из оперативных разработок по ИГИЛ*, "Аль-Каиде"*, чтобы вычислять их ячейки. Впереди президентские выборы и "качать власть" — задача №1 у всех террористических структур. А за ними стоят заинтересованные, влиятельные так называемые "наши партнеры", тут у меня сомнений нет", — отметил Кривошеев.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Взрыв в супермаркете в Санкт-Петербурге
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Теракт в супермаркете в Санкт-Петербурге

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