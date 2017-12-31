Три дня на розыск: задержан предполагаемый организатор взрыва в Петербурге

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Сотрудники Федеральной службы безопасности установили личность организатора и непосредственного исполнителя подрыва самодельного взрывного устройства в петербургском магазине и задержали его. Об этом накануне сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
"Следствие намерено ходатайствовать о его аресте", — рассказали в СК.
Взрыв в магазине
Инцидент со взрывом в магазине "Перекресток" произошел 27 декабря на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге. Сработало устройство, начиненное поражающими элементами, мощностью 200 граммов тротила. В результате пострадали 18 человек.
Президент России Владимир Путин назвал случившееся террористическим актом. Российский лидер также поручил спецслужбам при задержании террористов действовать в рамках закона, однако в случае угрозы глава государства дал указание "ликвидировать бандитов на месте".
По факту случившегося возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом.
ИГ* берет ответственность
В группировке отметили, что теракт совершили члены ячейки ИГ*.
Однако в России сочли пиаром заявление террористической группировки. Как отметили в Совфеде, никаких ячеек, действие которых направлялось бы из единого центра, у террористов в России не существует.
"Это заявление — чистейшей воды пиар, стремление террористов напомнить о себе. Никаких ячеек, действие которых направлялось бы из единого центра, у ИГ* в России не существует", — сказал первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
В Госдуме, в свою очередь, отметили, что террористическая группировка берет на себя ответственность для привлечения в свои ряды новых боевиков.
"ИГ* сейчас, когда имидж группировки серьезно пострадал после поражения в Сирии, будет пытаться восстановить свой авторитет и присваивать себе даже чужие террористические акты. Для воспроизводства боевиков, чтобы привлекать в свои ряды все новых и новых членов, им очень важно будет присваивать авторство за теракты. Это им сейчас необходимо для рекламы. ИГ* сейчас готовы ставить автограф под любым терактом, который будет происходить где бы то ни было", — заявил депутат Адальби Шхагошев.
"Высочайший профессионализм"
В Совфеде также отреагировали на действия российских спецслужб по задержанию подозреваемого в совершении взрыва. Так, Клинцевич назвал действия ФСБ свидетельством высочайшего профессионализма спецслужб.
Он отметил, что в идеале спецслужбы должны исключать вероятность проведения террористических актов, однако, как подчеркнул сенатор, этого не удавалось достичь ни в одной стране на планете.
Система предупреждения терактов
Глава МЧС Владимир Пучков рассказал после инцидента в Петербурге о российской системе предупреждения терактов. По его словам, она достаточно эффективна, однако остаются все же минимальные риски. Министр также подчеркнул, что предотвращение таких ЧП также требует активности от граждан и общественных организаций.
"Конечно, это трагический случай, к сожалению, пострадали люди. И я должен сказать, что в Российской Федерации действует достаточно эффективная система профилактики, предупреждения подобных явлений. И риски минимальные, но они остаются", — сказал глава МЧС.
"Необходима жесткость"
Комментируя теракт в Санкт-Петербурге, ветеран ФСБ Сергей Кривошеев выразил мнение, что в подготовке атаки были задействованы "спящие ячейки" террористов. Он призвал повысить бдительность российских спецслужб, в частности, Федеральной службы безопасности.
"Действовать надо предельно жестко, задействовать все ресурсы, просматривать интернет-сообщения, WhatsApp, проверять телефонные звонки по ключевым словам, задействовать материалы из оперативных разработок по ИГИЛ*, "Аль-Каиде"*, чтобы вычислять их ячейки. Впереди президентские выборы и "качать власть" — задача №1 у всех террористических структур. А за ними стоят заинтересованные, влиятельные так называемые "наши партнеры", тут у меня сомнений нет", — отметил Кривошеев.
*Террористическая организация, запрещенная в России