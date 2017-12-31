Три дня на розыск: задержан предполагаемый организатор взрыва в Петербурге

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Сотрудники Федеральной службы безопасности установили личность организатора и непосредственного исполнителя подрыва самодельного взрывного устройства в петербургском магазине и задержали его. Об этом накануне сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Подозреваемого, как рассказали в спецслужбе, передали в Следственный комитет (СК). Следователи сейчас проводят допрос.

"Следствие намерено ходатайствовать о его аресте", — рассказали в СК.

Взрыв в магазине

Инцидент со взрывом в магазине "Перекресток" произошел 27 декабря на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге. Сработало устройство, начиненное поражающими элементами, мощностью 200 граммов тротила. В результате пострадали 18 человек.

Президент России Владимир Путин назвал случившееся террористическим актом. Российский лидер также поручил спецслужбам при задержании террористов действовать в рамках закона, однако в случае угрозы глава государства дал указание "ликвидировать бандитов на месте".

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом.

ИГ* берет ответственность

Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за инцидент в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил сайт SITE , отслеживающий информационную активность экстремистов.

В группировке отметили, что теракт совершили члены ячейки ИГ*.

Однако в России сочли пиаром заявление террористической группировки. Как отметили в Совфеде, никаких ячеек, действие которых направлялось бы из единого центра, у террористов в России не существует.

"Это заявление — чистейшей воды пиар, стремление террористов напомнить о себе. Никаких ячеек, действие которых направлялось бы из единого центра, у ИГ* в России не существует", — сказал первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Однако он признал идейное влияние ИГ* на многие теракты по всему миру.

В Госдуме, в свою очередь, отметили, что террористическая группировка берет на себя ответственность для привлечения в свои ряды новых боевиков.

"ИГ* сейчас, когда имидж группировки серьезно пострадал после поражения в Сирии, будет пытаться восстановить свой авторитет и присваивать себе даже чужие террористические акты. Для воспроизводства боевиков, чтобы привлекать в свои ряды все новых и новых членов, им очень важно будет присваивать авторство за теракты. Это им сейчас необходимо для рекламы. ИГ* сейчас готовы ставить автограф под любым терактом, который будет происходить где бы то ни было", — заявил депутат Адальби Шхагошев.

"Высочайший профессионализм"

В Совфеде также отреагировали на действия российских спецслужб по задержанию подозреваемого в совершении взрыва. Так, Клинцевич назвал действия ФСБ свидетельством высочайшего профессионализма спецслужб.

Он отметил, что в идеале спецслужбы должны исключать вероятность проведения террористических актов, однако, как подчеркнул сенатор, этого не удавалось достичь ни в одной стране на планете.

Система предупреждения терактов

"Даже самые развитые агентурные возможности не гарантируют успех, если действует террорист-одиночка, непосредственно не связанный с какими-либо структурами. Думаю, что именно это имело место в Санкт-Петербурге. Но то, что террорист был задержан, как говорится, по горячим следам, — это несомненный успех, свидетельство высочайшего профессионализма наших спецслужб", — написал Клинцевич в Facebook

Глава МЧС Владимир Пучков рассказал после инцидента в Петербурге о российской системе предупреждения терактов. По его словам, она достаточно эффективна, однако остаются все же минимальные риски. Министр также подчеркнул, что предотвращение таких ЧП также требует активности от граждан и общественных организаций.

"Конечно, это трагический случай, к сожалению, пострадали люди. И я должен сказать, что в Российской Федерации действует достаточно эффективная система профилактики, предупреждения подобных явлений. И риски минимальные, но они остаются", — сказал глава МЧС.

"Необходима жесткость"

Пучков отметил, что все действия террористов направлены на то, чтобы "дестабилизировать ситуацию, запугать людей". По его словам, теракты прекратятся, если преступники не достигнут своей цели.

Комментируя теракт в Санкт-Петербурге, ветеран ФСБ Сергей Кривошеев выразил мнение, что в подготовке атаки были задействованы "спящие ячейки" террористов. Он призвал повысить бдительность российских спецслужб, в частности, Федеральной службы безопасности.

"Действовать надо предельно жестко, задействовать все ресурсы, просматривать интернет-сообщения, WhatsApp, проверять телефонные звонки по ключевым словам, задействовать материалы из оперативных разработок по ИГИЛ*, "Аль-Каиде"*, чтобы вычислять их ячейки. Впереди президентские выборы и "качать власть" — задача №1 у всех террористических структур. А за ними стоят заинтересованные, влиятельные так называемые "наши партнеры", тут у меня сомнений нет", — отметил Кривошеев.

