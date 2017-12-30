В "Пулково" львенок выбрался из клетки в багажном отсеке самолета

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 дек — РИА Новости. Львенка, который выбрался из клетки в багажном отсеке самолета, прилетевшего из Грозного в Санкт-Петербург, обнаружили по прибытии в аэропорт Пулково, сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта Пулково).

"При прибытии сегодня утром рейса из Грозного в Пулково в багажном отсеке обнаружили львенка. Он сломал клетку, в которой его перевозили, и прогуливался по багажном отсеку. Мы привлекли спасателей, ветеринаров-специалистов, чтобы его безопасно эвакуировать. В настоящее время животное эвакуировано и передано специалистам", — рассказала собеседница агентства.

В поимке трехмесячного львенка также участвовали сотрудники ГУМЧС по Санкт-Петербургу. Как сообщает ведомство, на место инцидента были вызваны спасатели, специалисты Городской ветеринарной службы, главный ветеринарный врач Ленинградского зоопарка, главный Госветинспектор аэропорта Пулково.

"В 15.00 совместными усилиями спасателей и ветеринаров львенка удалось поймать и поместить в клетку. Сейчас животное чувствует себя нормально и будет находиться в карантинной комнате до окончания оформления и получения всех документов гражданами, перевозившими львенка", — говорится в сообщении.