В Петербурге пострадавшую при взрыве в "Перекрестке" выписали из больницы

Сотрудник полиции у входа в магазин Перекресток в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017

Сотрудник полиции у входа в магазин Перекресток в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 дек — РИА Новости. Одна пострадавшая при взрыве в магазине "Перекресток" в Петербурге выписана из больницы, в настоящее время в стационарах остаются восемь человек, сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.

"За прошедшую ночь из неврологического отделения Александровской больницы была выписана пострадавшая при взрыве в магазине "Перекресток". По состоянию на 30 декабря 17.00 общее количество пострадавших: 18. Остаются в стационарах: 8", — написала она в своем микроблоге в Twitter

В пятницу вице-губернатор города Анна Митянина сообщила, что еще четыре пострадавших при взрыве в магазине в Петербурге обратились за медпомощью. Таким образом, общее число пострадавших возросло до 18.

В среду, 27 декабря, в супермаркете в Петербурге сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом. В четверг президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.