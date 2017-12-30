В Петербурге пострадавшую при взрыве в "Перекрестке" выписали из больницы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 дек — РИА Новости. Одна пострадавшая при взрыве в магазине "Перекресток" в Петербурге выписана из больницы, в настоящее время в стационарах остаются восемь человек, сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.
В пятницу вице-губернатор города Анна Митянина сообщила, что еще четыре пострадавших при взрыве в магазине в Петербурге обратились за медпомощью. Таким образом, общее число пострадавших возросло до 18.
В среду, 27 декабря, в супермаркете в Петербурге сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом. В четверг президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.