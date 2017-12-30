Под Волгоградом водитель на Ford Focus въехал в толпу людей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 дек — РИА Новости. Пьяный водитель въехал в толпу людей в городе Котово Волгоградской области, сообщает региональное управление МВД.
Одна из пострадавших, 26-летняя местная жительница, скончалась на месте происшествия. Еще двоих мужчин и одну женщину доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.
Водителя уже задержали.
Полиция возбудила уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Меру пресечения задержанному пока не избрали, но следователи будут просить суд заключить его под стражу.