Под Волгоградом водитель на Ford Focus въехал в толпу людей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 дек — РИА Новости. Пьяный водитель въехал в толпу людей в городе Котово Волгоградской области, сообщает региональное управление МВД.

ДТП произошло около двух часов ночи на улице Чапаева. Ford Focus, за рулем которого был пьяный 34-летний мужчина, въехал на тротуар и врезался в людей, выходивших из кафе.

Одна из пострадавших, 26-летняя местная жительница, скончалась на месте происшествия. Еще двоих мужчин и одну женщину доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

Водителя уже задержали.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Меру пресечения задержанному пока не избрали, но следователи будут просить суд заключить его под стражу.