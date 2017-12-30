В Волгограде вынужденно сел самолет, летевший из Москвы в Баку

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 дек – РИА Новости, Юлия Насулина. Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы в Баку, внепланово приземлился в Волгограде из-за ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.

"При выполнении полета произошло резкое ухудшение состояния здоровья пассажира на фоне онкозаболевания. Было принято решение произвести вынужденную посадку в аэропорту Волгограда", — сказал он. Самолет приземлился в 12.48 мск.

Пассажир был снят с рейса бригадой скорой помощи и госпитализирован. Самолет вылетел к месту назначения в 14.05 мск.