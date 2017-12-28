Путин признал взрыв в петербургском "Перекрестке" терактом

Взрыв в магазине в Санкт-Петербурге (53)

Последствия взрыва в магазине Перекресток в Санкт-Петербурге. 27 декабря 2017

Последствия взрыва в магазине Перекресток в Санкт-Петербурге. 27 декабря 2017

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Владимир Путин назвал взрыв в Санкт-Петербурге терактом.

Он также поручил спецслужбам при задержании террористов в случае угрозы "ликвидировать бандитов на месте".

"Кстати, вчера дал указание директору Федеральной службы безопасности при работе с этими бандитами, при их задержании действовать, разумеется, в рамках закона, только закона, но при угрозе жизни и здоровью наших сотрудников, наших офицеров, действовать решительно, в плен никого не брать", — отметил глава государства.

Что произошло

Накануне в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте прогремел взрыв. Сработало устройство, начиненное поражающими элементами, мощностью 200 граммов тротила.

При взрыве 13 человек, восемь из них госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Все пострадавшие получат триста тысяч рублей из резервного фонда губернатора.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом. При этом СК продолжает отрабатывать все версии, в том числе теракт.

Терроризм опасен для любой точки мира

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя выступление Путина, отметил, что ФСБ призвана жестко действовать в отношении организаторов терактов.

Он подчеркнул, что слова президента "означают весьма жесткое намерение главы государства продолжать последовательные, целенаправленные действия по борьбе с терроризмом".

Так, в Кремле не считают взрыв недоработкой спецслужб. Песков добавил, что президент постоянно получает информацию от правоохранительных органов.

По его словам, взрыв можно считать терактом, поскольку использовались поражающие элементы. Однако он посоветовал обратиться за комментариями в силовые ведомства.

Также Песков назвал некорректным утверждение, что Санкт-Петербург стал более уязвимым для терактов. По его словам, угроза терроризма есть в любой точке мира, с ним нужно бороться, объединяя усилия всех стран.

Он отметил, что иногда эти усилия удается объединять, и некоторые теракты предотвращаются — "как это было со случаем с сигналом, который пришел от спецслужб США".

Антитеррористическое законодательство ужесточать не надо

По мнению сенатора Франца Клинцевича, рано говорить об ужесточении антитеррористического законодательства после взрыва в Санкт-Петербурге.

"Сейчас по горячим следам могу предположить, что не совсем профессионально сработала служба охраны магазина. Террорист оставил рюкзак в ячейке, какое-то время покрутился в магазине, а затем покинул его, даже не подходя к ячейке. Увы, охрана этого не отследила, хотя должна была", — подчеркнул законодатель.

По его словам, очень многое упирается в профессионализм людей, которые по долгу службы призваны обеспечивать безопасность.

"Вот этим и надо, на мой взгляд, заняться в первую очередь. Ведь в задачи той же охраны магазина должна входить не только ловля мелких воришек", — заключил Клинцевич.

Как считает президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров, взрыв не омрачит празднование Нового года в России.

"И пусть наши враги не рассчитывают на наш упадок сил", — добавил он.