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Происшествия

Путин признал взрыв в петербургском "Перекрестке" терактом

Сюжет:
Взрыв в магазине в Санкт-Петербурге (53)
13:5528.12.2017
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© Фото : Национальный антитеррористический комитетПоследствия взрыва в магазине Перекресток в Санкт-Петербурге. 27 декабря 2017Последствия взрыва в магазине Перекресток в Санкт-Петербурге. 27 декабря 2017
© Фото : Национальный антитеррористический комитет

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Владимир Путин назвал взрыв в Санкт-Петербурге терактом.

Он также поручил спецслужбам при задержании террористов в случае угрозы "ликвидировать бандитов на месте".

"Кстати, вчера дал указание директору Федеральной службы безопасности при работе с этими бандитами, при их задержании действовать, разумеется, в рамках закона, только закона, но при угрозе жизни и здоровью наших сотрудников, наших офицеров, действовать решительно, в плен никого не брать", — отметил глава государства.

Последствия взрыва в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкВ среду вечером в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Петербурге произошел взрыв.Сотрудники МЧС у входа в магазин Перекресток в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017
© РИА Новости / Александр Гальперин
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В среду вечером в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Петербурге произошел взрыв.
© Фото : Национальный антитеррористический комитетБомба была заложена в зоне камеры хранения магазина.Последствия взрыва в магазине Перекресток в Санкт-Петербурге. 27 декабря 2017
© Фото : Национальный антитеррористический комитет
Бомба была заложена в зоне камеры хранения магазина.
© Фото : Национальный антитеррористический комитетВ результате взрыва пострадали 13 человек.Последствия взрыва в магазине Перекресток в Санкт-Петербурге. 27 декабря 2017
© Фото : Национальный антитеррористический комитет
В результате взрыва пострадали 13 человек.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ больницы города были направлены девять пострадавших, один из них в тяжелом состоянии.Сотрудник полиции у входа в магазин Перекресток в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017
© РИА Новости
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В больницы города были направлены девять пострадавших, один из них в тяжелом состоянии.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкК утру четверга в больницах города оставались шесть человек.Сотрудники МЧС у входа в магазин Перекресток в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017
© РИА Новости
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К утру четверга в больницах города оставались шесть человек.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПричиной взрыва стало устройство, начиненное поражающими элементами, эквивалентное по мощности 200 граммам тротила.Сотрудник полиции у входа в магазин Перекресток в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Причиной взрыва стало устройство, начиненное поражающими элементами, эквивалентное по мощности 200 граммам тротила.
© Фото : Национальный антитеррористический комитетПосле ЧП было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом.Последствия взрыва в магазине Перекресток в Санкт-Петербурге. 27 декабря 2017
© Фото : Национальный антитеррористический комитет
После ЧП было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом.
© Фото : Национальный антитеррористический комитетПри взрыве использовались поражающие элементы, поэтому это можно расценивать как теракт, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Последствия взрыва в магазине Перекресток в Санкт-Петербурге. 27 декабря 2017
© Фото : Национальный антитеррористический комитет
При взрыве использовались поражающие элементы, поэтому это можно расценивать как теракт, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин находится на постоянной связи с представителями спецслужб по вопросу расследования взрыва в Санкт-Петербурге.Разбитые стекла в магазине Перекресток в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Президент России Владимир Путин находится на постоянной связи с представителями спецслужб по вопросу расследования взрыва в Санкт-Петербурге.
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Что произошло

Сотрудники МЧС у входа в магазин Перекресток в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017
© РИА Новости
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При взрыве в Петербурге пострадали 13 человек‍
Накануне в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте прогремел взрыв. Сработало устройство, начиненное поражающими элементами, мощностью 200 граммов тротила.

При взрыве 13 человек, восемь из них госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Все пострадавшие получат триста тысяч рублей из резервного фонда губернатора.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом. При этом СК продолжает отрабатывать все версии, в том числе теракт.

Взрыв в супермаркете в Санкт-Петербурге
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Теракт в супермаркете в Санкт-Петербурге

Терроризм опасен для любой точки мира

Сотрудники полиции и МЧС у входа в магазин Перекресток в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Госдеп США призвал американцев избегать района взрыва в Петербурге
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя выступление Путина, отметил, что ФСБ призвана жестко действовать в отношении организаторов терактов.

Он подчеркнул, что слова президента "означают весьма жесткое намерение главы государства продолжать последовательные, целенаправленные действия по борьбе с терроризмом".

Так, в Кремле не считают взрыв недоработкой спецслужб. Песков добавил, что президент постоянно получает информацию от правоохранительных органов.

По его словам, взрыв можно считать терактом, поскольку использовались поражающие элементы. Однако он посоветовал обратиться за комментариями в силовые ведомства.

Спецавтомобили у входа в магазин Перекресток в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Также Песков назвал некорректным утверждение, что Санкт-Петербург стал более уязвимым для терактов. По его словам, угроза терроризма есть в любой точке мира, с ним нужно бороться, объединяя усилия всех стран.

Он отметил, что иногда эти усилия удается объединять, и некоторые теракты предотвращаются — "как это было со случаем с сигналом, который пришел от спецслужб США".

Антитеррористическое законодательство ужесточать не надо

По мнению сенатора Франца Клинцевича, рано говорить об ужесточении антитеррористического законодательства после взрыва в Санкт-Петербурге.

"Сейчас по горячим следам могу предположить, что не совсем профессионально сработала служба охраны магазина. Террорист оставил рюкзак в ячейке, какое-то время покрутился в магазине, а затем покинул его, даже не подходя к ячейке. Увы, охрана этого не отследила, хотя должна была", — подчеркнул законодатель.

Сотрудники полиции у входа в магазин Перекресток в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017
© РИА Новости
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По его словам, очень многое упирается в профессионализм людей, которые по долгу службы призваны обеспечивать безопасность.

"Вот этим и надо, на мой взгляд, заняться в первую очередь. Ведь в задачи той же охраны магазина должна входить не только ловля мелких воришек", — заключил Клинцевич.

Как считает президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров, взрыв не омрачит празднование Нового года в России.

"И пусть наши враги не рассчитывают на наш упадок сил", — добавил он.

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© РИА Новости
Путин назвал терактом взрыв в Петербурге и рассказал о своем указании для ФСБ
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