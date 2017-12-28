Путин назвал взрыв в Петербурге терактом, следствие отрабатывает все версии

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал взрыв в Санкт-Петербурге терактом. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин находится на постоянной связи с представителями спецслужб по вопросу расследования произошедшего. В СК заявляют, что следствие отрабатывает все версии взрыва, включая теракт.
В среду вечером в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Петербурге произошел взрыв. СК РФ сообщил, что, по предварительным данным, причиной взрыва стало устройство, начиненное поражающими элементами, эквивалентное по мощности 200 граммам тротила. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом.
Всего пострадали 13 человек, на данный момент в стационарах остаются шесть человек. Из резервного фонда губернатора Санкт-Петербурга пострадавшим будет выплачено по 300 тысяч рублей.
Путин: совершен теракт
Президент РФ назвал взрыв в Санкт-Петербурге терактом. "Вы знаете, что вчера в Петербурге был совершен террористический акт", — сказал Путин на встрече с офицерами-участниками военной операции в Сирии, напомнив, что недавно ФСБ пресекла попытку еще одного теракта в Санкт-Петербурге.
Путин сообщил, что директору ФСБ Александру Бортникову поручено действовать в рамках закона в отношении тех, кто вынашивает планы по осуществлению террористических атак в России, но в случае угрозы сотрудникам преступники должны быть ликвидированы.
"Вчера дал указание директору Федеральной службы безопасности при работе с этими бандитами, при их задержании действовать, разумеется, в рамках закона, только закона, но при угрозе жизни и здоровью наших сотрудников, наших офицеров, действовать решительно, в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте", — сказал он.
Позже Песков сообщил, что Путин находится на постоянной связи с представителями спецслужб по вопросу расследования произошедшего в Петербурге. Он также отметил, что в Кремле не считают взрыв недоработкой спецслужб.
"Нет, не считают. По мере выявления каких-то деталей эти детали анализируются, докладываются главе государства. На основе этих докладов глава государства делает свое заключение", — сказал Песков, отвечая на вопрос, не считают ли в Кремле просчетом спецслужб произошедшее в Петербурге, учитывая, что изначально версия теракта отрицалась.
Кроме того, по словам Пескова, постановка вопроса о том, что Санкт-Петербург стал более уязвимым для терактов, некорректна; терроризм представляет опасность для любого населенного пункта в мире.
Следствие отрабатывает все версии
По предварительным данным СК, самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, взорвалось в одной из камер хранения магазина.
Как сообщила в четверг официальный представитель СК Светлана Петренко, следствие продолжает отрабатывать все версии причин взрыва, включая теракт.
"Следствие находится в активной стадии, и мы продолжаем отрабатывать все версии, включая теракт", — сказала она.
Помощь пострадавшим
При взрыве пострадали в общей сложности 13 человек, утром в четверг двое раненых были выписаны из больниц, на данный момент госпитализированными остаются шесть человек, сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.
"По состоянию на 09.30 28 декабря еще двое пострадавших при взрыве в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте из Александровской больницы выписаны. В стационарах остаются шесть пострадавших", — написала Митянина в своем микроблоге в Twitter.
Губернатор Санкт-Петербурга поручил подготовить распоряжение об оказании материальной помощи пострадавшим. Как сообщил пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов, из резервного фонда каждому пострадавшему будет выплачено 300 тысяч рублей.
"Правительством Санкт-Петербурга по распоряжению губернатора Георгия Полтавченко будут произведены выплаты пострадавшим при вчерашнем теракте. Сумма выплат составит 300 тысяч рублей каждому из пострадавших. Выплаты будут произведены из резервного фонда губернатора", — написал Кибитов в Twitter.