Путин назвал взрыв в Петербурге терактом, следствие отрабатывает все версии

Взрыв в магазине в Санкт-Петербурге (53)

Сотрудники полиции у входа в магазин Перекресток в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017

Сотрудники полиции у входа в магазин Перекресток в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал взрыв в Санкт-Петербурге терактом. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин находится на постоянной связи с представителями спецслужб по вопросу расследования произошедшего. В СК заявляют, что следствие отрабатывает все версии взрыва, включая теракт.

В среду вечером в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Петербурге произошел взрыв. СК РФ сообщил, что, по предварительным данным, причиной взрыва стало устройство, начиненное поражающими элементами, эквивалентное по мощности 200 граммам тротила. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом.

Всего пострадали 13 человек, на данный момент в стационарах остаются шесть человек. Из резервного фонда губернатора Санкт-Петербурга пострадавшим будет выплачено по 300 тысяч рублей.

Путин: совершен теракт

Президент РФ назвал взрыв в Санкт-Петербурге терактом. "Вы знаете, что вчера в Петербурге был совершен террористический акт", — сказал Путин на встрече с офицерами-участниками военной операции в Сирии, напомнив, что недавно ФСБ пресекла попытку еще одного теракта в Санкт-Петербурге.

Путин сообщил, что директору ФСБ Александру Бортникову поручено действовать в рамках закона в отношении тех, кто вынашивает планы по осуществлению террористических атак в России, но в случае угрозы сотрудникам преступники должны быть ликвидированы.

"Вчера дал указание директору Федеральной службы безопасности при работе с этими бандитами, при их задержании действовать, разумеется, в рамках закона, только закона, но при угрозе жизни и здоровью наших сотрудников, наших офицеров, действовать решительно, в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте", — сказал он.

Позже Песков сообщил, что Путин находится на постоянной связи с представителями спецслужб по вопросу расследования произошедшего в Петербурге. Он также отметил, что в Кремле не считают взрыв недоработкой спецслужб.

"Нет, не считают. По мере выявления каких-то деталей эти детали анализируются, докладываются главе государства. На основе этих докладов глава государства делает свое заключение", — сказал Песков, отвечая на вопрос, не считают ли в Кремле просчетом спецслужб произошедшее в Петербурге, учитывая, что изначально версия теракта отрицалась.

Кроме того, по словам Пескова, постановка вопроса о том, что Санкт-Петербург стал более уязвимым для терактов, некорректна; терроризм представляет опасность для любого населенного пункта в мире.

Следствие отрабатывает все версии

По предварительным данным СК, самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, взорвалось в одной из камер хранения магазина.

Как сообщила в четверг официальный представитель СК Светлана Петренко, следствие продолжает отрабатывать все версии причин взрыва, включая теракт.

"Следствие находится в активной стадии, и мы продолжаем отрабатывать все версии, включая теракт", — сказала она.

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Помощь пострадавшим

При взрыве пострадали в общей сложности 13 человек, утром в четверг двое раненых были выписаны из больниц, на данный момент госпитализированными остаются шесть человек, сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.

"По состоянию на 09.30 28 декабря еще двое пострадавших при взрыве в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте из Александровской больницы выписаны. В стационарах остаются шесть пострадавших", — написала Митянина в своем микроблоге в Twitter.

Губернатор Санкт-Петербурга поручил подготовить распоряжение об оказании материальной помощи пострадавшим. Как сообщил пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов, из резервного фонда каждому пострадавшему будет выплачено 300 тысяч рублей.

"Правительством Санкт-Петербурга по распоряжению губернатора Георгия Полтавченко будут произведены выплаты пострадавшим при вчерашнем теракте. Сумма выплат составит 300 тысяч рублей каждому из пострадавших. Выплаты будут произведены из резервного фонда губернатора", — написал Кибитов в Twitter.