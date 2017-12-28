В Кремле объяснили, почему взрыв в Петербурге считают терактом

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. При взрыве, произошедшем в Санкт-Петербурге, использовались поражающие элементы, поэтому это можно расценивать как теракт, но лучше обращаться за комментариями в силовые ведомства, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Дело в том, что там же были использованы поражающие элементы, соответственно, это в любом случае, так или иначе, террористический акт. Но, конечно, было бы неправильно в данном случае что-то рассказывать или комментировать из Кремля, лучше, наверное, все-таки спрашивать комментарии у наших коллег из силовых ведомств", — сказал Песков, отвечая на вопрос, каким образом удалось прийти к заключению, что произошедший в Санкт-Петербурге взрыв является терактом.

В среду вечером в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Петербурге произошел взрыв. Всего пострадали 13 человек. На данный момент в стационарах остаются шесть человек. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом.

СК РФ сообщил, что, по предварительным данным, причиной взрыва стало устройство, начиненное поражающими элементами, эквивалентное по мощности 200 граммам тротила. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом.