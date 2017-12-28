Пострадавшие при теракте в Петербурге получат выплаты

Взрыв в магазине в Санкт-Петербурге (47)

Сотрудники МЧС у входа в магазин Перекресток в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017

Сотрудники МЧС у входа в магазин Перекресток в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Пострадавшие при взрыве в магазине в Санкт-Петербурге получат выплаты в размере 300 тысяч рублей каждому из резервного фонда губернатора, сообщил пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов.

Ранее президент России Владимир Путин назвал взрыв, произошедший накануне в Санкт-Петербурге, терактом, отметив, что недавно была пресечена еще одна попытка совершить подобное преступление.

"Правительством Санкт-Петербурга по распоряжению губернатора Георгия Полтавченко будут произведены выплаты пострадавшим при вчерашнем теракте. Сумма выплат составит 300 тысяч рублей каждому из пострадавших. Выплаты будут произведены из резервного фонда Губернатора", — написал Кибитов в Twitter.

В среду вечером в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Петербурге произошел взрыв. СК РФ сообщил, что, по предварительным данным, причиной взрыва стало устройство, начиненное поражающими элементами, эквивалентное по мощности 200 граммам тротила. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом.

Всего пострадали 13 человек. Как сообщила утром в четверг вице-губернатор города Анна Митянина, еще двое пострадавших при взрыве выписаны из больницы, на данный момент в стационарах остаются шесть человек.