Путин поручил ФСБ в случае опасности ликвидировать террористов

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с военнослужащими, принимавшими участие в антитеррористической операции в в Сирии. 28 декабря 2017

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с военнослужащими, принимавшими участие в антитеррористической операции в в Сирии. 28 декабря 2017

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Владимир Путин поручил Федеральной службе безопасности при задержании террористов в случае угрозы сотрудникам "ликвидировать бандитов на месте".

Глава государства на встрече с офицерами, участвовавшими в операции ВКС в Сирии, назвал взрыв, произошедший накануне в супермаркете в Санкт-Петербурге, терактом, отметив, что недавно пресекли еще одну попытку совершить подобное преступление.

"Кстати, вчера дал указание директору Федеральной службы безопасности при работе с этими бандитами, при их задержании действовать, разумеется, в рамках закона, только закона, но при угрозе жизни и здоровью наших сотрудников, наших офицеров, действовать решительно, в плен никого не брать", — отметил Путин.

В ходе встречи он также отметил, что террористы в Сирии стремились превратить страну и сопредельные государства в плацдарм для глобальной агрессии, целью которой стала бы Россия.

"Победив в Сирии, пополнив свои ряды новыми рекрутами, получив доступ к деньгам, нефтяным ресурсам, современным вооружениям террористы, безусловно, с новыми возросшими силами продолжили свое глобальное наступление", — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что боевики получили заслуженное возмездие за свои злодеяния, ликвидирована их техника, штабы, инфраструктура и тысячи боевиков.

"А что было бы, если бы эти тысячи, о которых я сейчас сказал, сотни, вернулись к нам? Вернулись обученными, вооруженными, хорошо подготовленными", — сказал он.