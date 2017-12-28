Путин поручил ФСБ в случае опасности ликвидировать террористов

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Владимир Путин поручил Федеральной службе безопасности при задержании террористов в случае угрозы сотрудникам "ликвидировать бандитов на месте".
"Кстати, вчера дал указание директору Федеральной службы безопасности при работе с этими бандитами, при их задержании действовать, разумеется, в рамках закона, только закона, но при угрозе жизни и здоровью наших сотрудников, наших офицеров, действовать решительно, в плен никого не брать", — отметил Путин.
В ходе встречи он также отметил, что террористы в Сирии стремились превратить страну и сопредельные государства в плацдарм для глобальной агрессии, целью которой стала бы Россия.
"Победив в Сирии, пополнив свои ряды новыми рекрутами, получив доступ к деньгам, нефтяным ресурсам, современным вооружениям террористы, безусловно, с новыми возросшими силами продолжили свое глобальное наступление", — сказал Путин.
Российский лидер подчеркнул, что боевики получили заслуженное возмездие за свои злодеяния, ликвидирована их техника, штабы, инфраструктура и тысячи боевиков.
"А что было бы, если бы эти тысячи, о которых я сейчас сказал, сотни, вернулись к нам? Вернулись обученными, вооруженными, хорошо подготовленными", — сказал он.
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