Путин назвал взрыв в Петербурге терактом

Взрыв в магазине в Санкт-Петербурге (47)

Сотрудники полиции у входа в магазин Перекресток в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017

Сотрудники полиции у входа в магазин Перекресток в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Владимир Путин назвал взрыв в магазине в Санкт-Петербурге терактом. Об этом президент заявил на встрече с офицерами, участвовавшими в операции ВКС в Сирии.

Глава государства напомнил, что недавно ФСБ предотвратила в Петербурге еще одно подобное преступление (в середине декабря спецслужбы задержали боевиков, которые собирались устроить взрыв в Казанском соборе).

В этой связи Путин спросил, что было бы, если бы тысячи хорошо обученных террористов вернулись в Россию из Сирии. Президент отметил, что боевики понесли заслуженное наказание: их технику и штабы ликвидировали.

Он добавил, что накануне дал указание директору Федеральной службы безопасности Александру Бортникову ликвидировать террористов на месте, если при их задержании возникнет "угроза жизни и здоровью наших сотрудников". "В плен никого не брать", — подчеркнул российский лидер.

В среду вечером в камере хранения в магазине "Перекресток" сработало взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Его мощность составила двести граммов в тротиловом эквиваленте.

В результате пострадали тринадцать человек. Шестеро остаются в больницах, некоторые находятся в состоянии средней тяжести.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом. Следователи отрабатывают все версии произошедшего.

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После заявления Путина о теракте губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко поручил оказать материальную помощь пострадавшим. Сумма выплат составит 300 тысяч рублей каждому.