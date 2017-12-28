Подрядчика космодрома Восточный арестовали по обвинению в получении взятки

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 дек — РИА Новости. Руководитель фирмы, работавшей на космодроме Восточный в Приамурье, арестован по обвинению в получении взятки в 1 миллион рублей, сообщает Благовещенский городской суд. По данным регионального управления СК России, речь идет о бывшем главном инженере организации, выполнявшей работы на Восточном.

"По версии следствия, обвиняемый, обладая полномочиями по подписанию первичных учетных документов, в период с июля по сентябрь 2015 года получил взятку в размере 1 миллиона рублей от руководителя одного из предприятий-подрядчика, осуществлявшего строительство объектов на космодроме Восточный, за беспрепятственное подписание акта выполненных работ", — говорится в сообщении Следственного комитета.

В СК уточнили, что мужчину задержали в Москве, обвинение ему предъявили в Благовещенске, по ходатайству следствия он взят под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье "получение взятки в крупном размере".

"Находясь на свободе, обвиняемый Варганов А.Ю. может беспрепятственно встречаться со свидетелями по уголовному делу, попытаться убедить их в необходимости дачи заведомо ложных показаний, разработать версии, чтобы направить ход расследования по ложному пути", — сообщает Благовещенский городской суд. Под стражей обвиняемый останется до 26 февраля 2018 года.

Ему грозит до 12 лет лишения свободы.