НАК взял под контроль ситуацию со взрывом в супермаркете в Петербурге

Сотрудники полиции и МЧС у входа в магазин Перекресток в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017

Сотрудники полиции и МЧС у входа в магазин Перекресток в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Оперативный штаб Национального антитеррористического комитета координирует деятельность экстренных служб и силовиков в связи со взрывом в магазине в Петербурге, передает информационный центр НАК.

"Оперативным штабом НАК координируется деятельность экстренных служб, органов безопасности и сил правопорядка по организации комплекса административно-режимных мер и оперативно-разыскных мероприятий. На месте происшествия работают следователи ГСУ СК России по Санкт-Петербургу. Осуществляются мероприятия по розыску причастных к совершению данного преступления", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по указанию руководителя оперативного штаба НАК на место происшествия прибыли силы и средства подразделений ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС. Была проведена эвакуация граждан из здания, пострадавшие были срочно доставлены в медучреждения города.

"Им оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь. Вопрос оказания помощи пострадавшим находится на контроле Минздрава России", — добавляется в сообщении.

В среду вечером в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Петербурге произошел взрыв. СК РФ сообщил, что, по предварительным данным, причиной взрыва стало устройство, начиненное поражающими элементами, мощностью эквивалентное 200 граммам тротила. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом. В городском комитете по здравоохранению уточнили, что несовершеннолетних среди пострадавших нет.

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