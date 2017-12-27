Клинцевич о взрыве в Петербурге: о случайности речи быть не может

Сотрудники МЧС у входа в магазин Перекресток в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017

Сотрудники МЧС у входа в магазин Перекресток в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. В ситуации со взрывом в магазине Санкт-Петербурга о случайности речи быть не может, кто-то принес взрывное устройство и оно сработало, считает первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

В среду вечером в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Петербурге произошел взрыв. По данным городских властей, в больницы направлены девять пострадавших, состояние одного из них тяжелое, у остальных — легкой и средней тяжести. СК РФ сообщил, что, по предварительным данным, причиной взрыва стало устройство, начиненное поражающими элементами, мощностью эквивалентное 200 граммам тротила. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом.

"Ясно, что ни о какой случайности не может быть речи. Кто-то принес взрывное устройство в "Перекресток", и оно сработало", — сказал сенатор РИА Новости.

По словам Клинцевича, нужно подождать и не спешить с какими-либо выводами, не основанными на фактах. "Необходимо тщательное расследование, которое, несомненно, и будет проведено", — отметил он.

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"Конечно, в предновогодние дни, когда наблюдается особенно большое скопление народа в магазинах, других общественных местах, следует быть предельно внимательными ко всему, что происходит вокруг. Я имею в виду не только спецслужбы, но и всех нас, обычных людей", — добавил собеседник агентства.

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