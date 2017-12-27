В Петербурге снимают ограничения на дорогах после взрыва

Взрыв в магазине в Санкт-Петербурге (23)

Сотрудники полиции и МЧС у входа в магазин Перекресток в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017

Сотрудники полиции и МЧС у входа в магазин Перекресток в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек — РИА Новости. Ограничения на дорогах в районе взрыва в магазине "Перекресток" снимаются, общественный транспорт возвращается на рабочие маршруты, сообщил РИА Новости представитель городского транспортного комитета.

В среду вечером в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Петербурге произошел взрыв. По данным городских властей, в больницы направлены девять пострадавших, состояние одного из них тяжелое, у остальных — легкой и средней тяжести. СК РФ сообщил, что, по предварительным данным, причиной взрыва стало устройство, начиненное поражающими элементами, мощностью эквивалентное 200 граммам тротила. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом.

"Ограничения на дорогах в районе взрыва в магазине "Перекресток" снимаются, общественный транспорт возвращается на рабочие маршруты", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что после инцидента автобусы следовали по объездным маршрутам, а троллейбусы – по укороченным маршрутам.

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