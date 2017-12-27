В Петербурге прогремел взрыв в магазине, сообщил источник

Взрыв в магазине в Санкт-Петербурге (23)

Взрыв в Перекрестке в Санкт-Петербурге. 27 декабря 2017

Взрыв в Перекрестке в Санкт-Петербурге. 27 декабря 2017

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. В Санкт-Петербурге в магазине "Перекресток" взорвалось неустановленное взрывное устройство, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

© REUTERS / Anton Vaganov Сотрудники МЧС и полиции около супермаркета "Перекресток" в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017 © REUTERS / Anton Vaganov Сотрудники МЧС и полиции около супермаркета "Перекресток" в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017

Инцидент произошел по адресу Кондратьевский проспект, дом 44. Устройство взорвалось возле камер хранения. Пострадали десять человек.

Магазин закрыли. Из него эвакуировали 70 человек. На месте ЧП работают сотрудники Росгвардии.

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По данным СК, четырех человек госпитализировали. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство, однако проверит все версии происшествия.

В экстренных службах региона рассказали, что повреждений несущих конструкций нет.