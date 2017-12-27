МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. В Санкт-Петербурге в магазине "Перекресток" взорвалось неустановленное взрывное устройство, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
Инцидент произошел по адресу Кондратьевский проспект, дом 44. Устройство взорвалось возле камер хранения. Пострадали десять человек.
Магазин закрыли. Из него эвакуировали 70 человек. На месте ЧП работают сотрудники Росгвардии.
По данным СК, четырех человек госпитализировали. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство, однако проверит все версии происшествия.
В экстренных службах региона рассказали, что повреждений несущих конструкций нет.