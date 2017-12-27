"Роснефть" подтвердила, что задержанный Крамаренко является ее сотрудником

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Задержанный по делу о взятке от "вора в законе" Шакро Молодого бывший глава следственного управления СК Москвы по ЦАО Алексей Крамаренко действительно работает в "Роснефти", однако его задержание никакого отношения к его трудовой деятельности в компании не имеет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев.

"Мы подтверждаем, что такой человек работает в компании, но дело, по которому совершается процессуальное действие, не имеет никакого отношения ни к деятельности компании, ни к деятельности Крамаренко в компании", — сказал Леонтьев.

Он не уточнил должность Крамаренко, отметив только, что в "Роснефти" он занимался вопросами безопасности.

Ранее во вторник источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что ФСБ задержала Крамаренко по делу о взятке от "вора в законе" Шакро Молодого.