В Петербурге выпал синий снег

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек — РИА Новости. Росприроднадзор по Северо-Западному федеральному округу выясняет причину появления синего снега в одном из дворов в Санкт-Петербурге, сообщают в ведомстве.

Вокруг одного из домов, который подлежит сносу, снег имеет фиолетовый оттенок. Специалисты ФГБУ "ЦЛАТИ по СЗФО" взяли пробы, чтобы определить, какое именно вещество окрасило выпавшие осадки.

В Петроградском районе выпал синий снег. На место выехали сотрудники Роспотребнадзора и Центра лабораторного анализа, а также специалист комитета по природопользованию.



Местные жители предположили, что снег принесло ветром с Химико-фармацевтического завода №1 pic.twitter.com/kZoCXfIOX1 — Николай Немчинов (@Kolyn261) 26 декабря 2017 г.

Поводом для проверки послужили жалобы местных жителей на синий снег, которым оказались покрыты тротуары Аптекарского проспекта и территория вокруг них.

В Петроградском районе выпал синий снег. Сотрудники Роспотребнадзора и Центра лабораторного анализа и технических измерений по СЗФО сейчас выясняют причину явления. pic.twitter.com/a610LAVic2 — Королевство Тибет (@monarh_tibet) 26 декабря 2017 г.

В ведомстве обещают установить причину инцидента в ближайшее время.