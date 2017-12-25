Близкие погибших и пострадавшие в ДТП с автобусом в Москве получат выплаты

Автобус въехал в подземный переход у станции метро Славянский бульвар в Москве. 25 декабря 2017

Автобус въехал в подземный переход у станции метро Славянский бульвар в Москве. 25 декабря 2017

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Родственники погибших и пострадавшие в ДТП с автобусом, который съехал в переход у метро "Славянский бульвар" в Москве, могут получить около двух миллионов рублей выплат, сообщил президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс.

Он также отметил, что владелец автобуса застраховал свою ответственность в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП) в компании "СОГАЗ".

"Игорь Юргенс напомнил, что при причинении вреда жизни страховая выплата по закону об ОСГОП составляет 2,025 миллиона рублей, а при причинении вреда здоровью – до 2 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Автобус днем в понедельник въехал в подземный переход на станции метро "Славянский бульвар". В аварии погибли пять человек, около 15 получили травмы. Полиция задержала водителя автобуса.

Прямая трансляция с места ДТП у станции "Славянский бульвар" >>