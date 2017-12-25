Прямая трансляция с места ДТП у станции "Славянский бульвар"

В Москве на Можайском шоссе автобус протаранил толпу людей и въехал в подземный переход на станции метро "Славянский бульвар". Погибли пять человек, еще пятнадцать получили травмы.



На место ДТП вылетели три вертолета Московского авиационного центра. Пострадавших отвозят в больницы.



Полиция рассматривает две версии случившегося: неисправность автобуса или ошибку водителя.