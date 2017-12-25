Девять человек госпитализированы после ДТП с автобусом на западе Москвы

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Одиннадцать человек пострадали в результате ДТП с автобусом у метро "Славянский бульвар" на западе Москвы, девять из них были госпитализированы, еще двум помощь оказана на месте, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"В результате ДТП на Кутузовском проспекте пострадало 15 человек. Из них 4 человека скончались на месте. Девять пострадавших госпитализированы в НИИ им. Склифосовского, Боткинскую больницу, ГКБ № 67 им. Ворохобова, больницу им. Юдина и детскую городскую больницу им. Сперанского", — сообщили в департаменте.

По данным ведомства, двоим пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте. Для эвакуации пострадавших была задействована санитарная авиация. Медицинская помощь оказывается в полном объеме.

Прямая трансляция с места ДТП у станции "Славянский бульвар" >>