Девять человек госпитализированы после ДТП с автобусом на западе Москвы

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Одиннадцать человек пострадали в результате ДТП с автобусом у метро "Славянский бульвар" на западе Москвы, девять из них были госпитализированы, еще двум помощь оказана на месте, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
По данным ведомства, двоим пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте. Для эвакуации пострадавших была задействована санитарная авиация. Медицинская помощь оказывается в полном объеме.
Прямая трансляция с места ДТП у станции "Славянский бульвар" >>