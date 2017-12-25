У метро "Славянский бульвар" началось опознание тел погибших

ДТП с автобусом на Можайском шоссе (62)

Руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов на месте происшествия, где автобус въехал в подземный переход у станции метро Славянский бульвар в Москве

Руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов на месте происшествия, где автобус въехал в подземный переход у станции метро Славянский бульвар в Москве

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Нескольких людей повели на опознание тел погибших в результате ДТП возле станции метро "Славянский бульвар" в Москве, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

Место происшествия по-прежнему оцеплено сотрудниками полиции. Людей за кордон не пропускают, как и журналистов, однако нескольких женщин в данный момент пропустили для опознания тел погибших.

Продолжаются работы по подъему автобуса из перехода с помощью специальной техники.

Прямая трансляция с места ДТП у станции "Славянский бульвар" >>