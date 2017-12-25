В Москве автобус въехал в подземный переход

ДТП с автобусом на Можайском шоссе (49)

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В Москве на Можайском шоссе автобус протаранил толпу людей и въехал в подземный переход на станции метро "Славянский бульвар", сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

Четыре человека погибли, еще девятерых доставили в больницы. Водителя задержали и доставили в отдел полиции для разбирательств.

У станции метро Славянский Бульвар автобус въехал в подземный пешеходный переход. pic.twitter.com/JG3RnFKEL8 — Тот самый Мартин (@martin_camera) 25 декабря 2017 г.

Основные версии аварии

По словам собеседника агентства, рассматриваются две версии: автобус могла "подрезать" другая машина или у него отказали тормоза.

Он добавил, что версия теракта не рассматривается. В полиции также отметили, что автобус мог быть неисправен либо водитель не справился с управлением.

Как заявил водитель, автобус внезапно начал самостоятельное движение. Мужчина пытался затормозить, однако тормоза не сработали.

Водитель работал в компании давно

Автобус принадлежит подмосковному перевозчику "Мострансавто" и эксплуатировался меньше года. Он работал на маршруте №818 "Сколково — метро Славянский бульвар".

В компании рассказали РИА Новости, что водитель работает в "Мострансавто" с 2000 года, у него российское гражданство.

Как рассказал корреспонденту РИА Новости один из пассажиров автобуса, представившийся Владимиром, водитель был очень хмурым и неприветливым.

"Мы купили билеты, и, как только сели на заднее сиденье, автобус резко рванул с места и поехал сразу в переход. Нас спасли перегородки между сиденьями", — добавил он.

По словам очевидца, в автобусе практически не было пассажиров.

В Москве проверят весь автобусный парк

На место аварии прибыл мэр столицы Сергей Собянин. Он выразил соболезнования родным и близким погибших. Также Собянин поручил проверить весь автобусный парк.

На месте работают сотрудники полиции и медики, в эвакуации пострадавших участвовали три вертолета BK-117 Московского авиационного центра.

Сам автобус позднее достали из перехода с помощью специальных тросов. СК возбудил уголовное дело по статьям "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

Прямая трансляция с места ДТП у станции "Славянский бульвар" >>