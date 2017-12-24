В Петербурге миновала угроза подъема уровня воды в Неве

Вид на Благовещенский мост и Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге. Архивное фото

Вид на Благовещенский мост и Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге. Архивное фото

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек — РИА Новости. Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений, которые закрывали из-за угрозы подъема уровня воды, открыли, сообщает дирекция КЗС.

Ранее сообщалось, что 23 декабря в 12.00 мск в связи с усилением ветра и возможным повышением уровня воды в дельте реки Невы до уровня критической отметки началось маневрирование затворов КЗС на судопропускном сооружении С2 и водопропускных сооружениях. В 14.30 субботы затворы судопропускного сооружения С1 были приведены в положение "закрыто".

"Ранее задействованные затворы Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений приведены в штатное положение в 06.00 мск 24 декабря", — говорится в сообщении.