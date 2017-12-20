В России произошел массовый сбой в работе касс

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В России произошел массовый сбой в работе кассовых аппаратов. Как заявила Федеральная налоговая служба, в таком случае торговые точки вправе проводить расчеты без этой техники.

Однако после того как система заработает, они обязаны будут "сформировать кассовый чек коррекции" с общей суммой неучтенной выручки.

Речь идет о производителях "Штрих-М", "РР-Электро", "Тринити" и "НТЦ "Измеритель".

Информация о сбое появилась сегодня ночью. Из-за этого закрыли часть магазинов одного из крупнейших российских ритейлеров "Магнит". С проблемами также столкнулись на заправках "Лукойла", "Газпром нефти", в сети магазинов "Мария-Ра", "Аникс", "Ярче", "Автоштрих" и DNS.

"Скорее всего, проблема в прошивке нового ПО", — сообщили РИА Новости в компании Group-IB, занимающейся предотвращением и расследованием киберпреступлений.

Предприятия, работающие в торговой сфере в России, с текущего года поэтапно переходят на новую ККТ, передающую в налоговые органы фискальные данные в режиме реального времени через интернет. С 1 февраля 2017 года переход на онлайн-кассы стал обязательным для всех точек продаж в отношении вновь регистрируемой техники, с 1 июля 2017 года это требование было распространено на всю контрольно-кассовую технику. А лица, которые ранее не должны были применять ККТ, должны будут перейти на новые кассы с 1 июля 2018 года.