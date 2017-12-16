С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек — РИА Новости. Выборгский районный суд Петербурга в субботу санкционировал арест предполагаемого пособника мужчины, который намеревался совершить теракт в Казанском соборе, сообщает объединенная пресс-служба городских судов (ОПС).
Кобец задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 33, части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 УК РФ (пособничество в приготовлении к террористическому акту).
"Мера пресечения Кобцу избрана до 14 февраля 2018 года с отбыванием в СИЗО-4 УФСИН Санкт-Петербурга и Ленинградской области", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что, по данным следствия, Ефимов арендовал металлический контейнер на Лужской улице, где изготавливал взрывчатое вещество — перекись ацетона. Во время избрания меры пресечения Ефимов пояснил суду, что изготавливал взрывчатое вещество для того, чтобы 17 декабря 2017 года взорвать Казанский собор.
УФСБ возбудило в отношении Ефимова уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ). По данным ОПС, в настоящее время его действия квалифицированы также по части 1 статьи 30 — части 1 статьи 205 УК (приготовление к теракту). Дела Ефимова и Кобца объединены.