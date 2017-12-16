Один из задержанных по подозрению в подготовке терактов в Санкт-Петербурге

Один из задержанных по подозрению в подготовке терактов в Санкт-Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек — РИА Новости. Выборгский районный суд Петербурга в субботу санкционировал арест предполагаемого пособника мужчины, который намеревался совершить теракт в Казанском соборе, сообщает объединенная пресс-служба городских судов (ОПС).

По версии следствия, гражданин России Антон Кобец с ноября 2017 года оказывал помощь арестованному накануне Евгению Ефимову в разведке местности для выбора места взрыва и давал советы по совершению теракта.

Кобец задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 33, части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 УК РФ (пособничество в приготовлении к террористическому акту).

"Мера пресечения Кобцу избрана до 14 февраля 2018 года с отбыванием в СИЗО-4 УФСИН Санкт-Петербурга и Ленинградской области", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что, по данным следствия, Ефимов арендовал металлический контейнер на Лужской улице, где изготавливал взрывчатое вещество — перекись ацетона. Во время избрания меры пресечения Ефимов пояснил суду, что изготавливал взрывчатое вещество для того, чтобы 17 декабря 2017 года взорвать Казанский собор.

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УФСБ возбудило в отношении Ефимова уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ). По данным ОПС, в настоящее время его действия квалифицированы также по части 1 статьи 30 — части 1 статьи 205 УК (приготовление к теракту). Дела Ефимова и Кобца объединены.