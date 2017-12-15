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Происшествия

Взрыва не будет. ФСБ показало видео задержания террористов в Петербурге

Сюжет:
Предотвращение теракта в Санкт-Петербурге (7)
18:1615.12.2017
(обновлено: 18:25 15.12.2017)
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© РИА Новости / ФСБ РФПерейти в фотобанкОдин из задержанных по подозрению в подготовке терактов в Санкт-ПетербургеОдин из задержанных по подозрению в подготовке терактов в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / ФСБ РФ
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В Санкт-Петербурге предотвратили теракты, которые собирались устроить сторонники "Исламского государства"*. Видео задержания опубликовала Федеральная служба безопасности. Один из задержанных признался, что делал взрывчатку и собирался взорвать Казанский собор. 

Сотрудники ФСБ во время задержания членов ячейки движения Артподготовка, готовивших в Москве поджоги административных зданий в День народного единства
© РИА Новости / ФСБ РФ
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Случаи предотвращения терактов на территории России в 2017 году
В ФСБ рассказали, что сотрудники спецслужбы раскрыли законспирированную ячейку террористов. Главари ИГ* руководили ей из-за рубежа через Telegram.

По их плану, 16 декабря смертник должен был подорваться "в одном из культовых учреждений". Кроме того, в этот день боевики хотели взорвать самодельные бомбы в местах массового скопления людей.

Семерых членов ячейки задержали 13-14 декабря. У них нашли взрывчатку, огнестрельное оружие, боеприпасы и экстремистскую литературу. Лабораторию по изготовлению бомб ликвидировали. 

Судя по опубликованной ФСБ видеозаписи, один из задержанных признался в подготовке терактов. 

"Собирался совершить теракт в городе Санкт-Петербург. Я должен был сделать взрывчатку, расфасовать ее по бутылкам и прикрепить какие-то поражающие элементы", – сказал он.

Позже стало известно имя задержанного — Евгений Ефимов. В суде он заявил, что целью атаки должен был стать Казанский собор.

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Ефимова до 13 февраля.

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© Пресс-служба ФСБ России
Опубликовано видео задержания планировавших теракты в Петербурге

Сорвали поставки оружия

Сегодня Центр общественных связей ФСБ также отчитался о последних операциях силовиков. По его данным, сотрудники ФСБ и МВД пресекли деятельность групп, причастных к организации незаконных каналов поставок оружия.  

Обвиняемый в подготовке терактов в Москве Давудов в Мещанском суде. 26 мая 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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"Терроризм – болезнь, РФ – доктор". Эксперт о пресечении терактов в Москве
Обыски прошли в 14 регионах России — от южной части до Приморья. У 44 граждан, причастных к приобретению, изготовлению, модернизации и сбыту вооружения, изъяли почти 150 единиц оружия.

Это ручной пулемет Дегтярева, 10 автоматов, 11 пистолетов-пулеметов, 27 карабинов и винтовок, 100 пистолетов и револьверов, в том числе с приспособлениями для бесшумной стрельбы. 

Кроме того, у задержанных обнаружились основные части и комплектующие для изготовления более 300 единиц оружия, свыше двух тысяч боеприпасов различного калибра, а также более 10 килограммов взрывчатки.

Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Бортников рассказал о предотвращенных терактах и уничтоженных террористах
В результате силовики прекратили деятельность девяти мастерских по изготовлению боеприпасов, по ремонту и переделке оружия ограниченного поражения в боевые аналоги.

Сейчас следственные подразделения ФСБ и МВД решают вопрос о возбуждении уголовных дел.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил, что в этом году в России предотвратили 18 крупных терактов. Так, недавно спецслужбы разоблачили ячейку ИГ*, в которую входили уроженцы Центральной Азии. Они намеревались совершить нападения во время новогодних праздников в Москве. 

"Постоянная готовность"

Член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов считает, что в России изменилась оперативная и миграционная обстановка, а также бдительность граждан. 

Снегопад в Петербурге
© РИА Новости / Игорь Руссак
Эксперт о пресечении терактов в Петербурге: следствие выявит всю цепочку
"Это очевидный факт. Мы живем в мире постоянной контртеррористической готовности. Это облегчает поимку террористов", — сказал он.

Михайлов отметил, что заявления о задержаниях и разоблачениях сторонников ИГ* стоит воспринимать как позитивное явление, но при этом "не стоит расслабляться". По его словам, значительная часть терактов совершается без традиционных средств — взрывчатки или огнестрельного оружия.

"Значительная угроза исходит от так называемых одиночек, которые не согласовывают свои действия с какими-либо организациями. Одиночки применяют при совершении терактов транспорт, бытовые подручные средства", — пояснил эксперт.

Он добавил, что участившиеся в последнее время задержания членов ИГ* связаны с тем, что сотрудникам ФСБ удалось поймать множество боевиков, а через них можно выйти на других террористов и предотвращать теракты.

Комментируя то, что сторонниками ИГ*, задержанными сегодня в Санкт-Петербурге задержанными сегодня в Санкт-Петербурге, руководили через Telegram, Михайлов отметил, что демонизировать этот мессенджер не имеет смысла.

Мессенджер Telegram на экране телефона
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Telegram обратился в ООН из-за угрозы блокировки в России
"А если они встречались в "Макдоналдсе" и обсуждали эти проблемы? Дистанционный контакт, конечно, менее опасен, но я не стал бы демонизировать Telegram. Они могли бы пользоваться другими мессенджерами. Они же общаются на своем "птичьем" языке. Значительная часть информации идет в формате условностей", — считает эксперт.

По его словам, террористы могут общаться на наречиях, с которых может не быть переводчиков, или же специальными завуалированными фразами, понятными только им.

"Они по-другому не разговаривают потому, что они не идиоты. Это люди, которые уже давно получили опыт конспиративной деятельности. Даже если бы они говорили на понятном русском языке, то мы с вами не нашли бы ключевых слов, которые стали бы основанием для подозрения", — заключил Михайлов.

* Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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Происшествия
Комментарии
5 пользователей оставили 9 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Полина Хора
Как бы ни критиковали наше ФСБ, но думаю, мы должны сказать им "спасибо". По сравнению с Европой и США, да и той же Англией, мы живем спокойно. А это самая лучшая оценка их работе
18:38
15.12.2017
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zhuckowOzoker
Ozoker, летает с нашего ведома и преследует там кучу интересов кроме набить.А ты оправдываешь террористов сейчас!Если они такие перцы то почему из под тишка хотели обычных людей да ещё и в храме убить!???!!так что прикрой свой ротик несчастный!....и-зря ты это написал на федеральном сайте)тебе-ж сказали что их и не только так и вычислили)надеюсь тебя тоже на заметку возьмут
19:24
15.12.2017
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