Собчак считает негуманным приговор Улюкаеву

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак заявила РИА Новости, что считает приговор бывшему главе Минэкономразвития Алексею Улюкаеву негуманным.

Замоскворецкий суд Москвы в пятницу вынес решение по самому громкому делу о коррупции за последние годы: Улюкаев был приговорен к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина. Дополнительно 61-летнему Улюкаеву – самому высокопоставленному осужденному взяточнику за современную историю России – был назначен штраф в 130 миллионов рублей и восьмилетний запрет работать на госслужбе после освобождения.

"Мы приветствуем системную борьбу с коррупцией, а не эпизодические стычки одних коррупционеров с другими. Вне зависимости от сомнений в непредвзятости суда и справедливости обвинения, есть точное убеждение в негуманности такого приговора в отношении пожилого, не представляющего общественной опасности человека", — сказала Собчак.

Телеведущая отметила, что приговор Улюкаеву "невозможно комментировать в отрыве от недоверия к правоохранительным органам и судебной системе, которая всегда занимает сторону обвинения, особенно если одной из сторон является государство или привилегированные госкомпании".

Как оглашали приговор Алексею Улюкаеву — в онлайн-репортаже РИА Новости >>

Подробнее о деле бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева читайте в справке РИА Новости >>

