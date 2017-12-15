МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев приговорен к восьми годам колонии и штрафу в 130 миллионов рублей. В Госдуме сочувствуют экс-министру, но считают приговор соразмерным его вине.

Улюкаев стал самым высокопоставленным чиновником, осужденным за взятки в современной истории России. Отбывать наказание ему предстоит в колонии строгого режима. Кроме того, суд запретил ему в течение восьми лет после освобождения работать на госслужбе.

Приговор оказался чуть мягче, чем требовало обвинение, которое настаивало на 10 годах лишения свободы и 500 миллионах рублей штрафа. Суд также не стал лишать Улюкаева наград и регалий.

Под стражу Улюкаева взяли прямо в зале суда. Приговор он назвал несправедливым, а защита пообещала его обжаловать.

Суть обвинений

Суд счел доказанным, что Улюкаев потребовал от главы "Роснефти" Игоря Сечина взятку в два миллиона долларов и получил ее. Однако Сечин действовал под контролем ФСБ и собственной службы безопасности.

Взятка предназначалась за выдачу положительного заключения на покупку "Роснефтью" компании "Башнефть". Сам Улюкаев и во время предварительного следствия, и в ходе процесса все обвинения категорически отвергал, заявляя, что стал жертвой провокации.

Суд же установил, что ни у ФСБ, ни у свидетелей оснований оговаривать Улюкаева не было. При этом стоит отметить, что показания ключевого свидетеля — Игоря Сечина — в приговоре, по закону, не учли, поскольку в суд глава "Роснефти" так и не явился, а протокол его допроса на процессе зачитывать не стали. Причину неявок Сечина — командировки — прокуратура сочла уважительной.

Приговор, по мнению обвинения, стал "символом верховенства закона и неотвратимости наказания".

"По-человечески жаль"

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что ему жаль экс-министра.

"По-человечески мне его жаль, потому что знал его. Когда он был министром экономики, а я председателем комитета Госдумы по экономической политике, работали с ним вполне нормально и недоразумений особых не возникало. Были разногласия, были споры, но это все были такие рабочие моменты. Сейчас, когда человек такого высокого уровня, высокого ранга попадает под уголовную ответственность, что еще сказать, по-человечески жаль", — сказал он РИА Новости.

Подробнее о деле бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева читайте в справке РИА Новости >>

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"Что касается принятого судом решения, не могу комментировать, это прерогатива суда. Очевидно, они, принимая решение, опирались на фактуру, которая у них была и со стороны следствия, и со стороны прокуратуры, и со стороны обвинения, и со стороны адвокатов", — отметил глава думского комитета.

Первый заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев допускает, что Улюкаев просто кому-то помешал.

"Несмотря на то что Улюкаева никогда не любил, когда он был министром, я читал публикации об этом деле, и создается впечатление, что все-таки это какой-то оговор. Кому-то понадобилось посадить его. Потому что следствие держалось на каких-то предположениях, а еще и восемь лет строгого режима дали. Это явно кому-то очень хотелось его запереть", — предположил первый зампред в беседе с РИА Новости.

"Я далек от мысли, что он не мог взять взятку, мог все, они сейчас все могут взять, но в данном случае, мне кажется, что его там подставили, кому-то он помешал, его надо было убрать. Вот его и убрали", — резюмировал Арефьев.

Как оглашали приговор Алексею Улюкаеву — в онлайн-репортаже РИА Новости >>





Все равны перед судом

Однако первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Сергей Катасонов такую точку зрения не разделяет.

"Перед судом у нас все равны. Поэтому те события, которые инкриминировались ему, получение взятки, если суд нашел доводы убедительными, я же не смотрел материалы дела, то, значит, другого решения там быть не могло", — пояснил он РИА Новости.

"Потом Улюкаев может подать через определенное время на досрочное освобождение, но это уже другой процесс. А вот в рамках этого дела, с учетом суммы, которая доказана, приговор должен быть таким, какой есть", — считает Катасонов.

Первый заместитель председателя комитета по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов, в свою очередь, сказал агентству, что не хотел бы "давать оценку справедливости, тяжести, соразмерности и так далее, поскольку это дело суда".

"Не буду ставить под сомнение решение суда. Что касается политических мотивов, то, думаю, это именно спекуляции, политизировать это дело я бы не стал", — добавил он.