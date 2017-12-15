Кудрин назвал приговор Улюкаеву ужасным, а работу следствия слабой

Алексей Улюкаев после оглашения приговора в Замоскворецком суде. 15 декабря 2017

Алексей Улюкаев после оглашения приговора в Замоскворецком суде. 15 декабря 2017

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Председатель совета Центра стратегических разработок, экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин назвал приговор экс-министру Алексею Улюкаеву ужасным и необоснованным, а работу следствия слабой.

"Ужасный, необоснованный приговор. Слабая работа следствия, обвинительный уклон. С подобной несправедливостью, увы, сегодня сталкиваются многие", — написал Кудрин в своем микроблоге в Twitter.

Замоскворецкий суд Москвы в пятницу приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима и оштрафовал на 130 миллионов рублей за получение взятки от главы "Роснефти" Игоря Сечина.