Улюкаев получил восемь лет колонии

Алексей Улюкаев во время оглашения приговора в Замоскворецком суде. 15 декабря 2017

Алексей Улюкаев во время оглашения приговора в Замоскворецком суде. 15 декабря 2017

МОСКВА — 15 дек, РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы признал виновным во взяточничестве бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей. Осужденный назвал приговор несправедливым.

Сумма штрафа эквивалентна взятке, которую получил Улюкаев. Домашний арест экс-министру засчитают в срок наказания.

Установлено, что Улюкаев получил взятку от главы "Роснефти" Игоря Сечина за действия, входящие в его служебные полномочия — подготовку отзыва на сделку о покупке "Роснефтью" "Башнефти".

"Улюкаев виновен в том, что, являясь должностным лицом, получил взятку", — решила судья Лариса Семенова.

Ранее обвинение попросило приговорить экс-министра к десяти годам колонии строгого режима и штрафу в пятьсот миллионов рублей.

Ход заседания

Предыдущее заседание состоялось седьмого декабря. На нем экс-министр выступил с последним словом, в котором пообещал посвятить остаток жизни "защите интересов простых людей" и сравнил свое положение с судьбой Сократа.

Когда Улюкаева привезли в суд, он заявил, что ждет справедливого приговора, а после процесса планирует жить "долгой и счастливой жизнью".

Кроме того, экс-министр заявил, что будет добиваться привлечения Сечина к ответственности за ложный донос.

Когда его спросили, не собирается ли он в оппозицию, Улюкаев заявил, что нет, а будет "как кошка, которая сама по себе".

Корыстные побуждения

После оглашения вердикта Семенова перешла к описанию обстоятельств, при которых Улюкаев потребовал у Сечина взятку. Отмечается, что экс-министр действовал "умышленно", руководствуясь "корыстными побуждениями".

"Улюкаев использовал авторитет своей должности, чтобы потребовать у главы "Роснефти" Сечина взятку за дачу положительного заключения (о покупке "Башнефти"). Одновременно он обещал Сечину в дальнейшем препятствовать деятельности компании в случае отказа", — говорится в приговоре.

Судья напомнила, что в ходе процесса Улюкаев отрицал вину и называл дело провокацией со стороны главы "Роснефти".

Помимо этого, суд не нашел в действиях Сечина провокации взятки: Улюкаев лично взял у главы "Роснефти" сумку с деньгами, положил ее в автомобиль, а потом поднялся к Сечину на 15 минут, после чего его остановили сотрудники ФСБ.

Также судья привела показания генерала Феоктистова, водителя Улюкаева и сотрудника ФСБ Алексея Калугина, который участвовал в задержании.

Судья зачитала показания остальных свидетелей, в том числе главы Росимущества Дмитрия Пристанкова, менеджера службы безопасности "Роснефти" Вадима Деревягина и корреспондента портала "Лайф" Александра Юнашева.

Помимо этого, Семенова пересказала материалы дела: протоколы осмотров места происшествия и автомобиля, содержание аудиозаписей разговоров.

Защита экс-министра, не дослушав приговор до конца, решила его обжаловать.

Судья утверждает, что Улюкаев пошел на преступление добровольно, Сечин и Феоктистов не подстрекали его к противоправным действиям.

Ожидаемый приговор

При вынесении наказания суд учел положительные характеристики Улюкаева, наличие детей и пожилых родителей, а также хронические заболевания.

Как считает управляющий партнер адвокатского бюро "Деловой фарватер" Роман Терехин, приговор Улюкаеву был ожидаем с учётом тяжести преступления, которое ему вменяют, и большого общественного резонанса.

Он также отметил тот факт, что доля вынесения оправдательных приговоров в России "крайне мала".

"Так, например, в 2016 году было оправдано лишь 0,36% россиян, обвиняемых в совершении различных преступлений", — сказал юрист.



Как оглашали приговор Алексею Улюкаеву — в онлайн-репортаже РИА Новости >>