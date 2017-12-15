Песков отказался комментировать приговор Улюкаеву

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не комментируют решение суда, по которому бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев получил восемь лет лишения свободы.

Замоскворецкий суд Москвы в пятницу приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима и оштрафовал на 130 миллионов рублей за получение взятки от главы "Роснефти" Игоря Сечина.

"Не можем комментировать решение суда", — сказал Песков РИА Новости, отвечая на вопрос, не считают ли в Кремле приговор Улюкаеву слишком жестким.