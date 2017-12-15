Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима

Алексей Улюкаев во время оглашения приговора в Замоскворецком суде Москвы. 15 декабря 2017

Алексей Улюкаев во время оглашения приговора в Замоскворецком суде Москвы. 15 декабря 2017

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки, передает корреспондент РИА Новости.

Его также оштрафовали на 130 миллионов рублей. Время домашнего ареста Улюкаеву засчитают в срок наказания. После освобождения он восемь лет не сможет занимать должности на госслужбе. В то же время судья не стала лишать бывшего главу Минэкономразвития наград и регалий, на чем настаивало обвинение.

Улюкаева взяли под стражу в зале суда.

Экс-министр назвал приговор несправедливым и заявил, что "продолжит бороться". Он отказался отвечать на вопрос о том, будет ли просить о помиловании.

Защита собирается обжаловать решение суда, обвинение осталось удовлетворено приговором.

Прокуратура просила для Улюкаева десять лет колонии и штраф в пятьсот миллионов рублей.

Как оглашали приговор Алексею Улюкаеву — в онлайн-репортаже РИА Новости >>

При вынесении приговора суд учел положительные характеристики Улюкаева, наличие детей и пожилых родителей, а также хронические заболевания.

Улюкаев стал первым в современной истории России федеральным министром, осужденным за коррупцию. Он требовал у главы "Роснефти" Игоря Сечина взятку в два миллиона долларов за выдачу заключения, которое позволило компании приобрести госпакет "Башнефти".

"Одновременно он обещал Сечину в дальнейшем препятствовать деятельности компании в случае отказа", — говорится в приговоре.

Доказательства вины базируются на показаниях генерала Олега Феоктистова, возглавлявшего службу безопасности "Роснефти". По словам Феоктистова, от Сечина ему стало известно, что Улюкаев на форуме стран БРИКС в Индии вымогал взятку у главы компании.

Генерал рассказал, что Улюкаев в беседе с Сечиным "двумя пальцами указал сумму вознаграждения, которое хотел получить". Впоследствии Феоктистов подал заявление в ФСБ.

Показания самого топ-менеджера суд не мог учитывать, поскольку Сечин в суд так и не явился.

Источник РИА Новости сообщил, что до вступления решения суда в силу бывший глава Минэкономразвития, скорее всего, будет находиться в СИЗО "Лефортово" или "Матросская Тишина".

Подробнее о деле бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева читайте в справке РИА Новости >>