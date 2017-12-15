Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки, передает корреспондент РИА Новости.
Его также оштрафовали на 130 миллионов рублей. Время домашнего ареста Улюкаеву засчитают в срок наказания. После освобождения он восемь лет не сможет занимать должности на госслужбе. В то же время судья не стала лишать бывшего главу Минэкономразвития наград и регалий, на чем настаивало обвинение.
Улюкаева взяли под стражу в зале суда.
Экс-министр назвал приговор несправедливым и заявил, что "продолжит бороться". Он отказался отвечать на вопрос о том, будет ли просить о помиловании.
Защита собирается обжаловать решение суда, обвинение осталось удовлетворено приговором.
Прокуратура просила для Улюкаева десять лет колонии и штраф в пятьсот миллионов рублей.
Как оглашали приговор Алексею Улюкаеву — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
При вынесении приговора суд учел положительные характеристики Улюкаева, наличие детей и пожилых родителей, а также хронические заболевания.
"Одновременно он обещал Сечину в дальнейшем препятствовать деятельности компании в случае отказа", — говорится в приговоре.
Доказательства вины базируются на показаниях генерала Олега Феоктистова, возглавлявшего службу безопасности "Роснефти". По словам Феоктистова, от Сечина ему стало известно, что Улюкаев на форуме стран БРИКС в Индии вымогал взятку у главы компании.
Генерал рассказал, что Улюкаев в беседе с Сечиным "двумя пальцами указал сумму вознаграждения, которое хотел получить". Впоследствии Феоктистов подал заявление в ФСБ.
Источник РИА Новости сообщил, что до вступления решения суда в силу бывший глава Минэкономразвития, скорее всего, будет находиться в СИЗО "Лефортово" или "Матросская Тишина".
Подробнее о деле бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева читайте в справке РИА Новости >>