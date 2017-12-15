В Петербурге задержали гражданина Молдавии за изнасилование школьницы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек — РИА Новости. Сотрудники полиции и Следственного комитета в Санкт-Петербурге задержали 19-летнего молодого человека, подозреваемого в изнасиловании 14-летней школьницы, сообщает в пятницу пресс-служба городского управления СК РФ.

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, задержанный является гражданином Молдавии.

В отношении молодого человека 1998 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 3 статьи 131 УК РФ ("Изнасилование несовершеннолетней"), отметили в СК.

"Из материалов уголовного дела следует, что подозреваемый 11 декабря 2017 года, находясь в квартире одного из домов по Искровскому проспекту, избил несовершеннолетнюю 2003 года рождения и изнасиловал ее", — говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении ему обвинения, добавляет ведомство.

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, девочку опросили полицейские после того, как в четверг она с матерью обратилась в поликлинику с ушибами мягких тканей лица и шеи после изнасилования. Из поликлиники пострадавшая была направлена в детскую больницу № 5 имени Филатова.

"Согласно показаниям девочки, её изнасиловал малознакомый 19-летний молодой человек по имени Андрей. После задержания оказалось, что он является ранее не судимым гражданином Молдовы", — добавил источник.