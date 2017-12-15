Защита Улюкаева решила обжаловать приговор

МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Защита экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева уже решила обжаловать приговор, хотя он еще не оглашен до конца, но ясно, что он обвинительный.

"Да, конечно, мы будем обжаловать приговор", — заявила адвокат Лариса Каштанова РИА Новости.

Срок наказания будет назван позже. Прокуратура просила назначить Улюкаеву за взяточничество десять лет колонии и 500 миллионов рублей штрафа.

Оглашение приговора Алексею Улюкаеву — в онлайн-репортаже РИА Новости >>