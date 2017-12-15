Алексей Улюкаев во время оглашения приговора в Замоскворецком суде Москвы

Алексей Улюкаев во время оглашения приговора в Замоскворецком суде Москвы

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы признал виновным во взяточничестве бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Как установил суд, Улюкаев получил взятку в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина за "действия, входящие в его служебные полномочия" — подготовку отзыва на сделку о покупке "Роснефтью" "Башнефти"."Улюкаев виновен в том, что, являясь должностным лицом, получил взятку", — решила судья Лариса Семенова.

Оглашение приговора продолжается, мера наказания будет названа позднее. Прокуратура просила назначить 10 лет колонии и штраф в 500 миллионов рублей.

Таким образом, Улюкаев стал первым в современной истории России федеральным министром, осужденным за коррупцию. Вынести обвинительный приговор суду не помешала неявка Сечина в суд (глава "Роснефти" проигнорировал четыре повестки) – хватило других доказательств, представленных обвинением.

Подробнее о деле бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева читайте в справке РИА Новости >>