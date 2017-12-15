СМИ: в Москве арестовали замглавы Росимущества

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Замглавы Росимущества Елена Паткина арестована в Москве по подозрению в хищении 150 миллионов рублей со счетов ведомства, сообщает газета "Коммерсант".

"В Москве арестована заместитель главы Росимущества Елена Паткина. Чиновница курировала вопросы земельных отношений всей страны, а подозревается в хищении 150 миллионов рублей со счетов своего же ведомства", — говорится на сайте издания.

Также там отмечается, что деньги выводились через подставные фирмы и впоследствии обналичивались членами преступной группы. Кроме Паткиной, которую следствие считает организатором группы, по этому делу арестованы еще два бывших бухгалтера территориального управления Росимущества по Московской области. В самом ведомстве считают, что чиновница находится на больничном, который, как сообщает издание, она взяла 22 ноября, после чего уехала в Татарстан. По данным "Коммерсанта", в этот день сотрудники ФСБ и ГУЭБиПК МВД провели обыски сразу по 15 адресам, включая офис Росимущества в Никольском переулке.

Однако, по данным газеты, по возвращении из Казании 10 декабря, чиновница была задержана прямо на Казанском вокзале столицы.

По данным "Коммерсанта", в ходе судебного заседания Паткина отказалась давать пояснения. Также сообщается, что следствие пытается установить незадекларированное имущество (в декларации были три квартиры, земельный участок и машиноместо) и счета в банках, которыми владеет Елена Паткина, чтобы наложить на них арест.

Отмечается, что обыски проходили в рамках дела об обналичивании, возбужденного против преступной группы, в которую входил бизнесмен Андрей Южаков. По данным следствия, сообщает издание, на обнальную площадку выводились деньги с балансового счета, куда поступали, например, платежи участвовавших в торгах компаний. В общей сложности на нем находились сотни миллионов рублей.

Сообщается, что первыми в рамках этого дела 24 ноября были задержаны бывшие бухгалтеры управления Росимущества по Московской области Наталья Нугаева и Марина Чичерина.

Советник главы Росимущества Денис Лазарев заявил "Коммерсанту", что ему ничего не известно ни об аресте Паткиной, ни об уголовном расследовании в отношении нее. По его словам, сейчас замглавы ведомства находится на больничном.