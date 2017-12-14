МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Сотрудники спецслужб задержали отца обвиняемых в организации теракт в метро Санкт-Петербурга братьев Азимов – Ахрала Азимова, но где он в данный момент не установлено, сообщила РИА Новости адвокат Ольга Динзе.
Она также отметила, что жена Ахрала получила от него сообщение, в котором он сообщает, что с ним все хорошо.
"Однако, она уверена, что это писал не он. Так как Ахрал никогда не пишет ей на русском языке", — добавила адвокат.
Всего по делу о теракте в метро Петербурга арестованы 11 человек: Аброр и Акрам Азимовы, Сейфулла Хакимов, Дилмурад Муидинов, Содик Ортиков, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Бахрам Эргашев, Ибрагим Эрматов и Шохиста Каримова, Мухамадюсуп Эрматов.
Следствие считает Аброра Азимова одним из организаторов теракта.
По данным следствия, его брат — Акрам Азимов — в Турции получил деньги для совершения теракта у активного участника международной террористической группы, а затем перевел их смертнику. Кроме того, как сообщало следствие, он занимался фальсификацией документов, чтобы террористы могли по ним приехать в Россию.
Защитник утверждает, что видео, на котором 19 апреля Азимова задерживают на автобусной остановке с гранатой в сумке и без шнурков на обуви, якобы является постановочным.
Единственная арестованная по делу женщина Шохиста Каримова заявила в суде, что гранату Ф-1 с запалом в ее женскую сумочку подкинули люди в масках в ходе обыска.
Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. По последним данным, общее количество погибших достигло 16 человек, включая самого террориста-смертника Акбаржона Джалилова.