В ДТП с автобусом на "Дороге Жизни" под Петербургом пострадали пять человек

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек — РИА Новости. Пять человек получили травмы в ДТП с рейсовым автобусом и двумя легковыми автомобилями в четверг во Всеволожском районе Ленинградской области на "Дороге Жизни", сообщает региональное управление ГИБДД.

По предварительной информации, ДТП произошло в 12.30 мск на 14 километре "Дороги Жизни" в населённом пункте Романовка. Мужчина на "ВАЗ 2107", выполняя обгон рейсового автобуса "ЛИАЗ" маршрута 601, совершил столкновение во встречном направлении с автомобилем "ВАЗ 2110" с последующим столкновением с "ЛИАЗ".

"Автобус "ЛИАЗ" совершил съезд с дорожного полотна с последующим наездом на препятствие (дерево). В результате ДТП водитель автомобиля "ВАЗ 2110", водитель "ЛИАЗ" и трое взрослых пассажиров автомобиля "ЛИАЗ" в удовлетворительном состоянии были госпитализированы", — говорится в сообщении.

По данным областного ГУМЧС, на месте работали 9 спасателей и 3 единицы техники.