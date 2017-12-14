В Петербурге вербовщика ИГ* приговорили к пяти годам колонии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек — РИА Новости. Московский окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге приговорил к пяти годам колонии вербовщика в запрещенную в России террористическую группировку "Исламское государство"*, передает корреспондент РИА Новости из зала Ленинградского окружного суда.

Ранее сообщалось, что в апреле в Петербурге были задержаны и заключены под стражу выходцы из Средней Азии: братья Атабек и Азизбек Рустамовы, Уула Исламбек Ойбек, Журабек Муратов, Бахадир Мадрахимов, Феруз Инаков, Шухрат Сатымбаев и Искандер Нурбаев, Айжигит Айтматов и Обид Абдыраимов, которых обвиняют по статье "содействие террористической деятельности путем склонения, вербовки, финансирования, вооружения или подготовки террористов".

Уроженец киргизского города Ош Обид Абдыраимов признал вину в том, что с июля 2015 по апрель 2017 года занимался в Петербурге вербовкой выходцев из Средней Азии в ИГ*.

"Признать Абдыраимова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205.1 Уголовного кодекса РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием наказания в колонии общего режима", — огласил судья. Гособвинение просило приговорить Абдыраимова в шести годам лишения свободы.

Суд назначил с учетом данных о личности подсудимого "самое минимальное наказание, возможное по закону", разъяснил судья после оглашения приговора.

Ранее сообщалось, что у следствия не было информации о возможной связи задержанных с совершенным 3 апреля терактом в метро Петербурга.

Адвокат подсудимого Виталий Фоменко подтвердил, что его подзащитный "никак не связан с терактом в метро". По словам защитника, Абдыраимов связался с террористами в момент трудной жизненной ситуации, когда у него умерла жена. "Люди, исповедующие данную религию, встречаются в определённых местах, в частности в мечетях, и там в том числе находятся разного рода злодеи, которые могут воспользоваться такими ситуациями", — добавил адвокат.

Согласно материалам дела, обвиняемый Абдыраимов сумел завербовать двух человек, которые через Турцию добрались до территории, контролируемой ИГ* в Сирии. Впоследствии один из них вернулся в Россию.

*Террористическая организация, запрещенная в России.