В Петербурге вербовщика ИГ* приговорили к пяти годам колонии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек — РИА Новости. Московский окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге приговорил к пяти годам колонии вербовщика в запрещенную в России террористическую группировку "Исламское государство"*, передает корреспондент РИА Новости из зала Ленинградского окружного суда.
Уроженец киргизского города Ош Обид Абдыраимов признал вину в том, что с июля 2015 по апрель 2017 года занимался в Петербурге вербовкой выходцев из Средней Азии в ИГ*.
"Признать Абдыраимова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205.1 Уголовного кодекса РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием наказания в колонии общего режима", — огласил судья. Гособвинение просило приговорить Абдыраимова в шести годам лишения свободы.
Ранее сообщалось, что у следствия не было информации о возможной связи задержанных с совершенным 3 апреля терактом в метро Петербурга.
Адвокат подсудимого Виталий Фоменко подтвердил, что его подзащитный "никак не связан с терактом в метро". По словам защитника, Абдыраимов связался с террористами в момент трудной жизненной ситуации, когда у него умерла жена. "Люди, исповедующие данную религию, встречаются в определённых местах, в частности в мечетях, и там в том числе находятся разного рода злодеи, которые могут воспользоваться такими ситуациями", — добавил адвокат.
Согласно материалам дела, обвиняемый Абдыраимов сумел завербовать двух человек, которые через Турцию добрались до территории, контролируемой ИГ* в Сирии. Впоследствии один из них вернулся в Россию.
*Террористическая организация, запрещенная в России.