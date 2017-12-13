Глава Колпино в Ленобласти получил восемь лет колонии за разбой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек — РИА Новости. Красносельский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к 8 годам лишения свободы главу муниципального образования города Колпино Вадима Иванова по обвинению в разбое, сообщает прокуратура Санкт-Петербурга.

Иванов 29 сентября 2016 года был заключен под стражу по обвинению в участии в разбойном нападении на петербурженку Ольгу Макину в октябре 2003 года.

"Приговором суда Вадим Иванов признан виновным в совершении этого преступления, и ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Иванов свою вину не признал.

По версии следствия, в сентябре 2003 года наркозависимая жительница Санкт-Петербурга Татьяна Сорокоумова узнала, что ее сестра Ольга Макина планирует перевезти из Москвы крупную сумму денег. Как сообщало СУСК, Сорокоумова решила ее ограбить и обратилась за помощью к Дмитрию Большакову, Антону Василенко и Вадиму Иванову. Василенко и Иванов 4 октября на лестничной площадке пятого этажа одного из домов по улице Маршала Захарова, угрожая пистолетом, избили потерпевшую и сопровождавшего ее мужчину, после чего похитили более 1,4 миллиона рублей и скрылись на автомобиле Большакова, считает следствие.

Ранее Большаков, Василенко и Сорокоумова были осуждены к различным срокам лишения свободы.