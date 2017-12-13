Старейшую работницу Мариинки задушили в своей квартире в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Старейшую работницу Мариинского театра, блокадницу убили в собственной квартире в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба СК РФ.

"Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту обнаружения утром 21 ноября 2017 года в квартире одного из домов по улице Варшавской тела 93-летней жительницы блокадного Ленинграда, старейшего работника Мариинского театра, по признакам преступления "убийство", — говорится в сообщении.

В результате следственных действий и оперативных мероприятий задержаны два гражданина Армении 1983 и 1984 годов рождения, а также сотрудница благотворительной общественной организации 1975 года рождения.

По версии следствия, подозреваемая, ухаживавшая за женщиной несколько месяцев, решила убить ее из корыстных побуждений, для чего привлекла двух своих знакомых. 20 ноября она впустила в квартиру своего соучастника, который задушил потерпевшую, пока их подельник следил за окружающей обстановкой. Подозреваемые обыскали квартиру, забрали кредитную карточку потерпевшей, а также старинную фотографию известного певца с автографом. Но они не смогли снять деньги с карты, поскольку не знали PIN-код.

Решается вопрос об аресте подозреваемых и предъявлении им обвинения.