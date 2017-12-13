"Такого еще не было!": защита обжалует приговор за теракт в Буденновске

Приговор по делу о теракте в Буденновске (9)

Магомед Маздаев во время заседания Северо-Кавказского окружного военного суда в Ростове-на-Дону. 13 декабря 2017

Магомед Маздаев во время заседания Северо-Кавказского окружного военного суда в Ростове-на-Дону. 13 декабря 2017

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 дек — РИА Новости. Защита обжалует приговор двум участникам банды Шамиля Басаева за теракт в Буденновске, считая его юридически некорректным, заявил журналистам адвокат одного из осужденных, Магомеда Маздаева, Ильяс Тимишев.

Приговором Северо-Кавказского окружного военного суда Маздаев получил 13 лет колонии общего режима, а Рамзан Белялов – 15. Виновными они себя не считают, защита настаивала на оправдании.

"В истории российского правосудия не было еще такого несправедливого приговора… Суд применил обратный закон!" — заявил Тимишев.

По его словам, на момент преступления (июнь 1995 года) действовал УК РСФСР, УК РФ еще не был принят, а Маздаев и Белялов осуждены именно по статьям о терроризме УК РФ.

Рассуждать о доказанности вины адвокат не стал: по его словам, это "примитивный подход".

В результате теракта в Буденновске 129 человек были убиты и 317 получили ранения, подсчитали в СК РФ. Организатор теракта Шамиль Басаев был уничтожен в ходе спецоперации в Ингушетии в июле 2006 года. Ряд участников нападения уже осуждены к длительным срокам заключения.