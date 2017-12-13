"Такого еще не было!": защита обжалует приговор за теракт в Буденновске

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 дек — РИА Новости. Защита обжалует приговор двум участникам банды Шамиля Басаева за теракт в Буденновске, считая его юридически некорректным, заявил журналистам адвокат одного из осужденных, Магомеда Маздаева, Ильяс Тимишев.
"В истории российского правосудия не было еще такого несправедливого приговора… Суд применил обратный закон!" — заявил Тимишев.
По его словам, на момент преступления (июнь 1995 года) действовал УК РСФСР, УК РФ еще не был принят, а Маздаев и Белялов осуждены именно по статьям о терроризме УК РФ.
В результате теракта в Буденновске 129 человек были убиты и 317 получили ранения, подсчитали в СК РФ. Организатор теракта Шамиль Басаев был уничтожен в ходе спецоперации в Ингушетии в июле 2006 года. Ряд участников нападения уже осуждены к длительным срокам заключения.