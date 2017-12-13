Два участника теракта в Буденновске приговорены к 15 и 13 годам колонии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 дек — РИА Новости. Северо-Кавказский окружной военный суд в среду приговорил к 15 и 13 годам колонии двух членов банды Шамиля Басаева, участвовавших в захвате заложников в Буденновске (Ставропольский край) 22,5 года назад.

"По совокупности преступлений… назначить Рамзану Белялову 15 лет лишения свободы, Магомеду Маздаеву — 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", — постановил судья Вячеслав Корсаков.

Белялов и Маздаев долгое время скрывались от следствия и были задержаны, соответственно, в декабре 2014-го в Волгоградской области и в июне 2015-го в Чечне. Как выяснило следствие, в банду Басаева они вступили по своей воле и в июне 1995 года участвовали в печально известном нападении на город Буденновск.

В тот день более 160 боевиков на трех грузовиках и "Жигулях" беспрепятственно въехали в город, преодолев 52 блокпоста и КПП, утверждая, что в машинах находится "Груз-200", то есть гробы с убитыми российскими военными (досматривать такой груз считалось кощунством).

По данным СК РФ, террористы взяли в заложники более 1,5 тысяч человек, убили 129 и ранили 317. В результате переговоров большая часть заложников была освобождена, а террористической группе дали возможность уйти в Чечню.

После нападения президент Борис Ельцин отправил в отставку главу МВД Виктора Ерина, директора ФСБ Сергея Степашина и министра по делам национальностей и региональной политике Николая Егорова. Был принят специальный закон о борьбе с терроризмом, запрещающий удовлетворять требования бандитов.

Организатор теракта в Буденновске Шамиль Басаев был уничтожен в ходе спецоперации в Ингушетии в июле 2006 года. Ряд участников нападения уже осуждены к длительным срокам заключения.