Источник сообщил о пяти пострадавших в ДТП с трамваем в Челябинске

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. При столкновении маршрутного микроавтобуса с трамваем в Челябинске пострадали, по предварительным данным, пять человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"В результате ДТП с участием маршрутки и трамвая возле дома 58 на Свердловском проспекте пострадали пять человек", — сказал собеседник агентства.

По его словам, всего в микроавтобусе находились 10 человек, в трамвае — 17 человек. Обстоятельства ДТП выясняются.

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