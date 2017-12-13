Источник сообщил о пяти пострадавших в ДТП с трамваем в Челябинске

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. При столкновении маршрутного микроавтобуса с трамваем в Челябинске пострадали, по предварительным данным, пять человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
"В результате ДТП с участием маршрутки и трамвая возле дома 58 на Свердловском проспекте пострадали пять человек", — сказал собеседник агентства.
По его словам, всего в микроавтобусе находились 10 человек, в трамвае — 17 человек. Обстоятельства ДТП выясняются.
Маршрутка протаранила трамвай лоб в лоб в центре Челябинска #Челябинск https://t.co/Qkw6i0ItIj pic.twitter.com/xgQG8OfkPz— 1obl.ru — Челябинск (@otv_chel) 13 декабря 2017 г.