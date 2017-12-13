В центре Челябинска маршрутка столкнулась с трамваем

ЧЕЛЯБИНСК, 13 дек – РИА Новости. Маршрутное такси врезалось в трамвай в центре Челябинска утром в среду, по предварительным данным, есть пострадавшие, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.

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"Сегодня утром на Свердловском проспекте у дома 58 произошло ДТП – маршрутное такси столкнулось с трамваем. По предварительным данным, есть пострадавшие, которые получили легкие телесные повреждения", — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что причины и обстоятельства аварии устанавливаются.