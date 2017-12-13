В центре Челябинска маршрутка столкнулась с трамваем

ЧЕЛЯБИНСК, 13 дек – РИА Новости. Маршрутное такси врезалось в трамвай в центре Челябинска утром в среду, по предварительным данным, есть пострадавшие, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.
Маршрутка протаранила трамвай лоб в лоб в центре Челябинска #Челябинск https://t.co/Qkw6i0ItIj pic.twitter.com/xgQG8OfkPz— 1obl.ru — Челябинск (@otv_chel) 13 декабря 2017 г.
"Сегодня утром на Свердловском проспекте у дома 58 произошло ДТП – маршрутное такси столкнулось с трамваем. По предварительным данным, есть пострадавшие, которые получили легкие телесные повреждения", — рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что причины и обстоятельства аварии устанавливаются.