В Петербурге закрыли затворы дамбы из-за угрозы подъема уровня воды

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек — РИА Новости. Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) в Санкт-Петербурге закрыли в связи с неблагоприятными погодными условиями и возможным повышением уровня воды, сообщает дирекция КЗС.

"Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу совместно с дирекцией Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений приняли оперативное решение о закрытии защитных затворов. В 22.00 12 декабря затворы судопропускных и водопропускных сооружений КЗС перекрыли доступ воды из Финского залива в дельту реки Невы", — говорится в сообщении.

Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру временно остановлено.

По прогнозам синоптиков, непогода в Петербурге, в частности, усиление ветра, сохранится в течение ночи и первой половине дня 13 декабря. После нормализации погодных условий все механизмы защиты будут приведены в штатное положение.

"Согласно расчетам, время открытия судопропускного сооружения С-1 намечено на 12.00 13 декабря. Заход судов в порт Санкт-Петербурга будет возобновлен", — сообщает дирекция КЗС, отмечая, что время открытия может измениться в зависимости от погодных условий.

Наводнение в Петербурге фиксируется при повышении уровня воды на 160 сантиметров выше ординара.