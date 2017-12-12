Глава Туапсе, задержанный при получении денег, ушел в отставку

СОЧИ, 12 дек – РИА Новости. Глава Туапсе Александр Чехов, задержанный на прошлой неделе при получении денег, ушел в отставку по собственному желанию, объявлен конкурс по отбору кандидатур на вакантную должность, сообщается на сайте администрации города Туапсе.

"Депутаты совета Туапсинского городского поселения Туапсинского района приняли решение о досрочном прекращении полномочий главы (Туапсе) Александра Викторовича Чехова в связи с отставкой по собственному желанию. Депутаты совета… объявили о проведении конкурса по отбору кандидатур на вакантную должность и утвердили список членов городской конкурсной комиссии, а также определили даты, время и место приема документов и проведения конкурса", — говорится на сайте администрации Туапсе.

Согласно решению горсовета, документы будут приниматься с 20 декабря по 26 января. Конкурс пройдет 12 февраля 2018 года в администрации Туапсинского городского поселения, уточняется в сообщении.