МВД назвало Сирию основным источником массовых звонков о минировании

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Большая часть анонимных телефонных звонков о бомбах, якобы заложенных в торговых центрах, школах и зданиях органов власти, шла с территории Сирии. Ущерб от телефонного терроризма оценивается в миллиарды рублей, возбуждено почти три тысячи дел, заявил РИА Новости замминистра внутренних дел Игорь Зубов.

"Основная часть звонков приходилась с мест концентрации террористов в Сирии. Также из числа распространенных Турция, Украина, США и Канада", — сказал он.

Замминистра добавил, что некоторые звонки исходили из Казахстана и Узбекистана, "но это единичные факты".

По его данным, ущерб от ложных сообщений о минировании оценивается в несколько миллиардов рублей. Российские правоохранители впервые столкнулись с таким масштабным телефонным терроризмом.

"В текущем периоде 2,7 тысячи таких фактов зарегистрировано, по которым уголовные дела возбуждены", — сказал Зубов.

"По интенсивности мы можем говорить, что, по сути, речь шла о кибернападении на территорию Российской Федерации", — заключил он.

Анонимный шквал

Волна звонков с предупреждениями о заложенных бомбах началась в России с 11 сентября. За это время злоумышленники "заминировали" более 180 городов в 75 из 85 регионов. Правоохранители искали взрывные устройства в школах и детских садах, торговых и развлекательных центрах, на рынках и в кинотеатрах, в банках и на стадионах, на вокзалах и в административных зданиях. Пришлось эвакуировать почти два с половиной миллиона человек.

Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей.

Например, лишь за прошлую неделю в столице "заминировали" административное здание на Большой Лубянке, здание главного управления МВД на Петровке, 38, приемную Госдумы, бизнес-центр на улице Академика Пилюгина, Центральный детский магазин, станцию метро "Краснопресненская". А о бомбах, заложенных в детском саду "Олимп", сообщали даже два дня подряд.

Кроме того, на прошлой неделе "телефонные террористы" сообщали о бомбах в административных зданиях, торговых центрах, гостинице"Ока", кинотеатре "Центральный" и на вокзале в Калуге; в торговых центрах в Краснодаре. Людей эвакуировали также из ТРК "Аура" и Драматического театра имени Федора Волкова в Ярославле.

Никаких взрывных устройств правоохранители не обнаружили.

За ложный звонок — до десяти лет

На прошлой неделе Госдума приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий наказание за "телефонный терроризм".

Его автором выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников и председатель комитета по безопасности Василий Пискарев.

Согласно документу, заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве или поджоге будет наказываться лишением свободы на срок от трех до пяти лет, если оно касается объектов социальной инфраструктуры. К таким объектам относятся больницы и поликлиники, детские сады, школы и вузы, вокзалы, аэропорты, банки, стадионы, торгово-развлекательные центры и тому подобные учреждения.

Если же "телефонные террористы" пытаются нарушить работу органов власти, то им грозит от шести до восьми лет лишения свободы. А если ложный звонок привел к гибели людей или иным тяжким последствиям, то максимальное наказание возрастает до десяти лет заключения.

Сейчас по статье 207 Уголовного кодекса ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма") предусмотрено максимально наказание до пяти лет лишения свободы.

Блокировка звонков

Кроме того, на прошлой же неделе президент Владимир Путин подписал федеральный закон, который позволяет блокировать звонки телефонных террористов.

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Так, операторы связи обязаны прекратить оказание услуг связи по требованию правоохранительных органов или Роскомнадзора, если это необходимо для предотвращения и пресечения преступлений.

Такой запрос может поступить и по результатам проверок, если в течение 15 суток не будет подтверждено соответствие персональных данных фактических пользователей сведениям, заявленным в абонентских договорах.

Закон также обязывает операторов связи при передаче текстовых сообщений передавать в неизменном виде номер, выделенный абоненту, который отправил это сообщение. Как отмечалось в пояснительной записке к законопроекту, сейчас короткие текстовые сообщения могут рассылаться с использованием абонентских номеров из ресурса нумерации, которые оператор не выделял отправителю, и происходящая в этом случае подмена позволяет избегать блокировки реальных номеров.